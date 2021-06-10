Мороженое у многих из нас ассоциируется с выходными, праздниками или просто с минуткой отдыха. Представьте себе, что этому лакомству посвящен целый праздничный день. Весь мир отмечает День мороженого в 2021 году 10 июня. И хотя официального статуса у этого торжества нет, его радостно поддерживают в любом уголке земли люди всех возрастов.

Как появился День мороженого

Сладкое лакомство знали еще в Древнем Египте, Греции и Китае. «Предок» современного мороженого сначала напоминал замороженный фруктовый сок, куда добавляли мед и патоку, чтобы подсластить кушанье. Позже в составе появились молоко, сливки, сметана, творог, йогурт и масло. В качестве ингредиентов добавились ваниль, корица, орехи, шоколад, какао. При дворе французских королей мороженое стало настолько популярно, что этим угощением заканчивали любые пиры. Слово «пломбир» имеет французские корни, появилось благодаря местечку Пломбьер-ле-Бем. Ванильный крем с молоком и сливками приготовил французский кондитер Жерар Тирсен. Эксперты расходятся во мнении, кто из европейских кулинаров сделал мороженое именно молочным продуктом, вероятнее всего, это были все же итальянцы. За ними же признается и первенство в создании сорбета — особого вида мороженого из фруктового пюре и сиропа. Отметились в создании нового сорта мороженого и Соединенные Штаты, слово «эскимо» пришло к нам именно оттуда. Производитель десертов Христиан Нельсон первым придумал обливать замороженную молочную смесь шоколадом, который застывал на поверхности, превращаясь в твердую хрустящую корочку. Изобретение получило название «пирог эскимоса» в честь эскимосов — жителей северной части американского континента. «Эскимо-пай» понравился сладкоежкам, но со временем утерял приставку «пай».

Вернемся к появлению праздничной даты — Дня мороженого. Именно США первыми поставили производство этого десерта на поток и сделали это в 1786 году. А чтобы придать продукту еще большую популярность, объявили, что 10 июня весь мир может присоединиться к празднованию Дня мороженого. С тех пор этот праздник знают, любят и отмечают на всех континентах.

Традиции Дня мороженого

Самая прекрасная традиция этого дня — это, безусловно, поедание ароматного нежного лакомства. Производители мороженого готовятся к празднику и организуют торжественные мероприятия, ярмарки и выставки-дегустации, которые зачастую продолжаются не один день. Можно насладиться вкусом этого десерта в одиночку или с друзьями и семьей. Особенно рады празднику мороженого дети, для них проводятся веселые конкурсы, розыгрыши и презентации, детей угощают новыми десертами.

Национальные традиции приготовления мороженого

Разнообразие прохладного сладкого лакомства в мире не ограничивается привычным нам сладким сливочным вкусом. Можно сказать, в каждой стране — свой взгляд на этот десерт. Например, в Мексике все еще используют ручные маслобойки, домашние сливки и молоко. Здесь вам предложат отведать мороженое со вкусом устриц, змеи и даже скунса. Но это скорее маркетинговый ход, и все-таки основные ингредиенты привычные — фруктовые. Хотя добавка из перца чили вполне может соседствовать со сладкими ягодами. Национальное разнообразие касается и сортов мороженого. Вот лишь самые популярные, которые можно попробовать и на территории нашей страны:

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Джелато — итальянское изобретение, отличающееся очень насыщенным сливочным вкусом. Рецепт джелато уникален, готовится он на огне, затем остывает в емкости с ледяной водой. Помимо основы из молока, джелато может содержать фрукты, орехи, шоколад. Автор этого сорта мороженого — Серджио Дондоли — создал целый университет, где обучает мастерству приготовления уникального продукта. Тайна, как всегда, кроется не только в составе, но и в применении специальных технологий.

Замороженный йогурт — низкокалорийное мороженое на основе полезного и легкоусвояемого молочного продукта. На вкус слегка кисловатое, содержит фрукты, ягоды, шоколадную крошку и кусочки хрустящего печенья. Можно сказать, этот сорт мороженого создавался одновременно американскими и итальянскими производителями в конце XX века, когда случился бум на здоровый образ жизни.

Дондурма — мороженое родом из Турции, известной многообразием сладостей. Создатель мороженого — лавочник Осман Ага — первый смешал козье молоко с сахаром и порошком из корней диких орхидей. Смесь получилась тягучей и вкусной. Осман предложил свой десерт для кухни султана, и правитель оценил кушанье. Почти 300 лет рецепт держался в строгом секрете.

Молекулярное мороженое — современное изобретение, ставшее возможным благодаря последним технологиям. Практически единственное в мире кафе, напоминающее научную лабораторию, где подают молекулярное мороженое, находится в Лондоне. Подготовленную молочную смесь заливают жидким азотом и формируют из нее шарики. Такому мороженому не нужны загустители, в ассортименте — десерт из тархуна, базилика, ежевики.