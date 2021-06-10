Жители Германии начали получать свидетельства о вакцинации от COVID-19

Берлин, 10 июня. Германия начала выдавать цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Свидетельство будет доступно как мобильное приложение. Документ позволит прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам свободно посещать общественные заведения страны, уточнил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Германии с декабря 2020 года. Всего 3,7 млн жителей страны получили положительный результат теста на COVID-19 с начала пандемии.