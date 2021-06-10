Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 14:26
14:25
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
14:22
Общество
Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина
14:20
Экономика
Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро
14:19
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
14:19
Происшествия
Экс-кандидат в депутаты совратил 12-летнюю девочку в Ленобласти
14:18
Весь мир
Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки
14:16
Общество
В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020
14:15
Экономика
Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965
14:14
Общество
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
14:13
Наука
Ученые из США выяснили, что улучшает обучаемость мозга
Все новости

Житель Горячего Ключа зарезал подругу хозяйки квартиры за оскорбления

Происшествия
Житель Горячего Ключа зарезал подругу хозяйки квартиры за оскорбления
shutterstock.com  /  diy13

Краснодар, 10 июня. Суд арестовал 39-летнего горожанина. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 43-летней женщине, которая позднее умерла.

В СК считают, что преступление произошло 4 июня, когда потерпевшая пришла в гости к приятельнице. Посиделки сопровождались распитием спиртного. Пьяная гостья поссорилась со знакомым хозяйки. От оскорблений в свой адрес мужчина пришел в ярость. Он схватил нож и четыре раза ударил им потерпевшую в бедро. Она умерла до приезда врачей.

В дальнейшем было установлено, что гостья скончалась от обильной кровопотери, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В Щелкове произошло тройное убийство. В квартире найдены зарезанными две девочки и их мать. Мертвым обнаружен также глава семейства, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Горячего Ключа зарезал подругу хозяйки квартиры за оскорбления
алкоголь убийство нож
Комментировать
Эксклюзив
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 124348 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 93839 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 80081 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74968 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 53876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru