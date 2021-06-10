Житель Горячего Ключа зарезал подругу хозяйки квартиры за оскорбления

Краснодар, 10 июня. Суд арестовал 39-летнего горожанина. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 43-летней женщине, которая позднее умерла.

В СК считают, что преступление произошло 4 июня, когда потерпевшая пришла в гости к приятельнице. Посиделки сопровождались распитием спиртного. Пьяная гостья поссорилась со знакомым хозяйки. От оскорблений в свой адрес мужчина пришел в ярость. Он схватил нож и четыре раза ударил им потерпевшую в бедро. Она умерла до приезда врачей.

В дальнейшем было установлено, что гостья скончалась от обильной кровопотери, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

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