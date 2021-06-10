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Десятки тысяч иностранцев с нетерпением ждут «вакцинные» туры в Россию

Общество
Десятки тысяч иностранцев с нетерпением ждут «вакцинные» туры в Россию
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин и представители зарубежных агентств поделились с ФАН своими ожиданиями от запуска «вакцинного туризма» в России. Первые группы иностранцев ожидаются в начале июля.

Горин сообщил, что с февраля 2021 года российские туроператоры получают постоянные запросы на «вакцинные» туры.

«Один наш федеральный туроператор имеет уже гарантированный предзаказ на 15 тысяч туров, — рассказал вице-президент АТОР. — По оценкам участников отрасли, у различных туроператоров таких туров могут быть десятки тысяч».

По его словам, для запуска «вакцинного» туризма в России остается проработать вопросы получения виз и транспортной логистики — авиасообщение открыто сейчас с 43 странами, но не все рейсы выполняются.

«Кроме того, к началу июля мы ждем решение по контрактам с медицинскими центрами — это следует из выступления нашего президента, который дал поручение проработать этот вопрос, — подчеркнул собеседник ФАН — Со своей стороны мы готовы незамедлительно начать формирование таких турпакетов для иностранцев, как только будут получены все официальные разрешения».

География запросов на «вакцинные» туры очень разнообразная: это и Латинская Америка, и Юго-Восточная Азия, и Центральная Европа, и страны Ближнего Востока.

«С учетом того, что мы можем предложить как однократные туры, так и двукратное посещение России, цены варьируются в среднем от 500-600 долларов за короткий тур до 1500-2000 долларов за продолжительное путешествие (более чем 21 день) для того, чтобы получить вторую дозу вакцины, — уточнил Горин. — В период путешествия туристам предлагается полный комплекс услуг: экскурсии, трансферы, размещение в гостиницах, визовая поддержка, оформление авиабилетов».

Десятки тысяч иностранцев с нетерпением ждут «вакцинные» туры в Россию
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперт добавил, что уже с февраля иностранные туроператоры помогают организовывать «вакцинные» поездки для граждан России и людей с российским видом на жительство, которые проживают за рубежом. Например, норвежский туроператор World Visitor предлагает своим клиентам специальную путевку через Германию в Россию для вакцинации «Спутником V».

Многие иностранные туроператоры, работающие с российским направлением, с воодушевлением восприняли новость о запуске «вакцинного» туризма. Например, представитель пакистанской компании Ahan Travels & Tours Али Мурад Гаури уверен, что «вакцинный туризм» откроет больше возможностей для путешествий.

«Как опытный туроператор по Пакистану, я должен сказать, что это отличная идея для медицинского туризма, — подчеркнул собеседник ФАН. — Элита и представители среднего класса Пакистана хотели бы поехать в Россию, чтобы сделать прививку «Спутником V». Многие мои соотечественники придерживаются мнения, что «Спутник V» и Pfizer — лучшие вакцины в мире. Это прекрасная идея, которая увеличит продажи российской вакцины».

Тем не менее некоторые европейские туроператоры видят серьезное препятствие для развития «вакцинного» туризма в России. Так, руководитель французской компании Smart Voyageur Патрик Энтони обратил внимание на то, что российский препарат все еще не одобрен европейским регуляторам.

«Вакцинный тур — это нелепо, так как «Спутник V» не признан в Европе, и людям, которые вакцинировались российским препаратом, не разрешено путешествовать по Европе, в Канаду и США, — считает Энтони. — Среди моих клиентов я не вижу тех, кто хотел бы потратить 1500-2000 долларов, чтобы сделать прививку в России».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко увидел перспективы для развития туризма в России, связанного с вакцинацией от коронавирусной инфекции.

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Все новости / Общество / Десятки тысяч иностранцев с нетерпением ждут «вакцинные» туры в Россию
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