УЕФА разъяснил запрет приветствия «Героям слава!» для сборной Украины

Лозунг «Героям слава!» на форме украинской сборной требуется удалить, так как в сочетании со словами «Слава Украине!» его можно считать милитаристским. Первая часть слогана сама по себе не нарушает каких-либо требований — так же, как и изображение карты Украины с Крымом. Об этом ФАН заявили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пресс-службе организации подчеркнули, что после опасений, высказанных Российским футбольным союзом, УЕФА сегодня подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины — карты.

«Учитывая, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, которая была широко одобрена государствами-членами, признает территориальные границы такими, какими они использовались в дизайне формы, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 Регламента УЕФА по экипировке», — заявили в пресс-службе.

В УЕФА также подтвердили, что слоган на внешней стороне футболки «Слава Украине!» был утвержден в 2018 году. Организация считает, что он соответствует статьям 13 и 19 Регламента УЕФА по экипировке.

«Этот слоган сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на футболке национальной сборной», — ФАН цитирует сообщение пресс-службы.

В пресс-службе Союза отметили, что он также внимательно изучил недавно добавленный слоган на внутреннюю сторону футболки «Героям слава!», который был утвержден УЕФА в декабре 2020 года.

«В то время значение, созданное комбинацией двух лозунгов, не рассматривалось, — сообщили представители Союза. — Однако после дальнейшего анализа это конкретное сочетание двух слоганов было признано явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке».

Ранее стало известно, что УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава!».