Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 14:26
14:25
Общество
Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу
14:22
Общество
Жертвой аварии на очистных сооружениях в Таганроге стала еще одна женщина
14:20
Экономика
Жителям России назвали оптимальное время для покупки доллара и евро
14:19
Экономика
Центробанк повысил курс доллара до 72,19 рубля
14:19
Происшествия
Экс-кандидат в депутаты совратил 12-летнюю девочку в Ленобласти
14:18
Весь мир
Китай построит мегапорт, чтобы превратить Перу в логистический центр Латинской Америки
14:16
Общество
В Петербурге частично ограничат движение в преддверии ЕВРО-2020
14:15
Экономика
Горбатый «Запорожец»: ценителям ретро напомнили о необычном автомобиле ЗАЗ 965
14:14
Общество
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
14:13
Наука
Ученые из США выяснили, что улучшает обучаемость мозга
Все новости

УЕФА разъяснил запрет приветствия «Героям слава!» для сборной Украины

Общество
УЕФА разъяснил запрет приветствия «Героям слава!» для сборной Украины
facebook.com  /  Андрей Павелко

Лозунг «Героям слава!» на форме украинской сборной требуется удалить, так как в сочетании со словами «Слава Украине!» его можно считать милитаристским. Первая часть слогана сама по себе не нарушает каких-либо требований — так же, как и изображение карты Украины с Крымом. Об этом ФАН заявили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пресс-службе организации подчеркнули, что после опасений, высказанных Российским футбольным союзом, УЕФА сегодня подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины — карты.

«Учитывая, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, которая была широко одобрена государствами-членами, признает территориальные границы такими, какими они использовались в дизайне формы, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 Регламента УЕФА по экипировке», — заявили в пресс-службе.

В УЕФА также подтвердили, что слоган на внешней стороне футболки «Слава Украине!» был утвержден в 2018 году. Организация считает, что он соответствует статьям 13 и 19 Регламента УЕФА по экипировке.

«Этот слоган сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на футболке национальной сборной», — ФАН цитирует сообщение пресс-службы.

В пресс-службе Союза отметили, что он также внимательно изучил недавно добавленный слоган на внутреннюю сторону футболки «Героям слава!», который был утвержден УЕФА в декабре 2020 года.

«В то время значение, созданное комбинацией двух лозунгов, не рассматривалось, — сообщили представители Союза. — Однако после дальнейшего анализа это конкретное сочетание двух слоганов было признано явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке».

Ранее стало известно, что УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины слоган «Героям слава!».

Вернуться назад

Все новости / Общество / УЕФА разъяснил запрет приветствия «Героям слава!» для сборной Украины
украина уефа слоган форма
Комментировать
Эксклюзив
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
День мороженого — вкусный праздник для взрослых и детей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 124348 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 93839 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 80081 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74968 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 53876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru