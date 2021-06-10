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Освобождение пленников и арест наркокурьера — что произошло в Ливии 9 июня

Ливия
Освобождение пленников и арест наркокурьера — что произошло в Ливии 9 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 июня 2021 года.

 

Визит ливийской делегации в Алжир

Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джерад встретил в международном аэропорту Хуари Бумедьен двух заместителей главы Президентского совета Ливии Мусу аль-Куни и Абдаллу аль-Лафи, которые прибыли в страну с двухдневным официальным визитом.

Президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун на встрече с членами Президентского совета рассмотрел последние события в ливийском вопросе, особенно проведение переходного этапа в соответствии с согласованной дорожной картой. Алжирский глава подтвердил поддержку в восстановлении Ливии и готовность своей страны провести встречи по национальному примирению по запросу ливийцев.

По итогам переговоров Абдалла аль-Лафи заявил, что стороны подчеркнули необходимость скорейшей активации совместных служб безопасности, особенно в области охраны границ. По его словам, есть договоренность о совместной координации по открытию контрольно-пропускных пунктов Гадамес и Гат.

«Мы надеемся, что поддержку Алжира в политическом решении, на пути к национальному примирению, а также политического диалога посредством его участия в Берлинской конференции», добавил замглавы— Президентского совета.

 

Происшествия

Военнослужащие специальных войск вооруженных сил и сотрудники уголовного розыска провели успешную операцию по освобождению 40 пленников. Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид аль-Махджуб сообщил, что в ходе оперативных действий военные раскрыли секретные тюрьмы на юго-западе страны.

Людей похитила одна из преступных группировок с целью получения выкупа от их семей. В руках бандитов оказались граждане разных национальностей, в том числе из Египта, Судана и Бангладеш.

Сотрудники таможенной службы Рас-Адждира предотвратили попытку контрабанды более 3000 наркотических таблеток, спрятанных в воздушном фильтре автомобиля. Машину остановили на пути в Тунис.

Патрули Управления безопасности города Злитен задержали 11 человек, ранее объявленных в розыск.

 

Политика

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем подготовку к предстоящей Берлинской конференции по ливийскому урегулированию.

Президентский совет обратился к Оперативному штабу сил Западного региона по Сирту и Аль-Джуфре с требованием открыть прибрежное шоссе (Тарик ас-Сахили).

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба принял членов Комитета по связям муниципалитетов бассейна Марзук. Стороны обсудили ситуацию в регионе и восстановление его инфраструктуры.

Начальник Главного управления по защите дипломатических миссий Виссам Бен Джамиа встретился с временным поверенным в делах посольства Японии в Ливии. Стороны обсудили открытие диппредставительства страны в Триполи, а также вопрос безопасности при посещении местных городов.

Состоялась встреча министра внутренних дел ПНЕ Халеда Мазена и главы Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабаделем. Политики затронули вопрос проведения выборов и обеспечения их безопасности, а также техническую поддержку МВД и стратегический план по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри встретился с послом Турции в Ливии Кенаном Йылмазом. Они обсудили двусторонние отношения и пути расширения сотрудничества между странами на всех уровнях.

ВГС объявил о начале выдвижения кандидатов на суверенные должности, призывая желающих баллотироваться, подать свои заявки до 13 июня в Совет через членов специальных комитетов на местах, сформированных в соответствии с избирательным округом.

Председатель Палаты представителей Агила Салех пригласил членов ливийского парламента на официальное заседание, которое состоится в Тобруке 14 июня. Депутаты обсудят законопроект о государственном бюджете на 2021 год и вопрос о суверенных должностях. 

Глава Высшей национальной избирательной комиссии Имад ас-Саих обсудил с представителями Национального управления по борьбе с коррупцией пути сотрудничества для повышения уровня прозрачности избирательного процесса.

Имад ас-Саих на встрече с министром внутренних дел ПНЕ Ливии Халедом Мазеном затронул вопрос подготовки к декабрьским выборам, в частности, обеспечение безопасности голосования.

 

Экономика

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж встретился с послом Египта в Ливии, чтобы обсудить механизм организации и продвижения торгового обмена между государствами. Стороны также коснулись вопросов предстоящего заседания Ливийско-египетского высшего комитета и путей преодоления трудностей, с которыми сталкиваются бизнесмены и инвесторы в обеих странах.

Глава Центрального банка (Триполи) Садык Кабир обсудил с представителем ВБ в Ливии проекты в рамках сотрудничества между двумя структурами, а также совместные усилия в области повышения потенциала и оказания технической поддержки.

Кроме того, Садык Кабир рассмотрел с депутатом Палаты представителей и мэром муниципалитета Гат план ЦБ по предоставлению наличных средств южному региону.

Министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун обсудил с послом Австрийской Республики в Ливии пути расширения экономического сотрудничества между двумя странами в различных областях.

На встрече с временным поверенным в делах посольства Судана в Ливии министр выразил заинтересованность ПНЕ в двустороннем сотрудничестве в нефтегазовой отрасли.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла объявил, что в текущем месяце компания планирует открыть офис в Лондоне, на подготовку которого ушло несколько лет.

«Офис в Лондоне займется инженерными проектами, цепочками поставок и вопросами обучения», —заявил Саналла в интервью для прессы.

Brega Petroleum Marketing Co. сообщила об отправке пятого конвоя с топливом на юг страны.

 

Общество

Молодые люди перекрыли въезд в нефтяной порт Аз-Зувейтина. Они требуют предоставить им рабочие места.

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Все новости / Ливия / Освобождение пленников и арест наркокурьера — что произошло в Ливии 9 июня
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