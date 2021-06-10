Освобождение пленников и арест наркокурьера — что произошло в Ливии 9 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 9 июня 2021 года.

Визит ливийской делегации в Алжир

Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джерад встретил в международном аэропорту Хуари Бумедьен двух заместителей главы Президентского совета Ливии Мусу аль-Куни и Абдаллу аль-Лафи, которые прибыли в страну с двухдневным официальным визитом.

رئيس وزراء الجزائر يستقبل نائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/zVeFU2SvXs — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) June 9, 2021

Президент североафриканской республики Абдельмаджид Теббун на встрече с членами Президентского совета рассмотрел последние события в ливийском вопросе, особенно проведение переходного этапа в соответствии с согласованной дорожной картой. Алжирский глава подтвердил поддержку в восстановлении Ливии и готовность своей страны провести встречи по национальному примирению по запросу ливийцев.

По итогам переговоров Абдалла аль-Лафи заявил, что стороны подчеркнули необходимость скорейшей активации совместных служб безопасности, особенно в области охраны границ. По его словам, есть договоренность о совместной координации по открытию контрольно-пропускных пунктов Гадамес и Гат.

«Мы надеемся, что поддержку Алжира в политическом решении, на пути к национальному примирению, а также политического диалога посредством его участия в Берлинской конференции», добавил замглавы— Президентского совета.

Происшествия

Военнослужащие специальных войск вооруженных сил и сотрудники уголовного розыска провели успешную операцию по освобождению 40 пленников. Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид аль-Махджуб сообщил, что в ходе оперативных действий военные раскрыли секретные тюрьмы на юго-западе страны.

#ليبيا | المحجوب يكشف عن علمية مشتركة بين القوات المسلحة والبحث الجنائي https://t.co/HDdguv4xS6 — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) June 9, 2021

Людей похитила одна из преступных группировок с целью получения выкупа от их семей. В руках бандитов оказались граждане разных национальностей, в том числе из Египта, Судана и Бангладеш.

الجيش الليبي يقوم بعملية نوعية في منطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا، ويحرر 40 مهاجراً من مصر والسودان وبنغلاديش كانوا مختطفين على يد عصابات بغية طلب الفدية من ذويهم.#ليبيا #الشاهدhttps://t.co/iyQPSXUU3D pic.twitter.com/QYpHvCp2yq — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) June 9, 2021

Сотрудники таможенной службы Рас-Адждира предотвратили попытку контрабанды более 3000 наркотических таблеток, спрятанных в воздушном фильтре автомобиля. Машину остановили на пути в Тунис.

Патрули Управления безопасности города Злитен задержали 11 человек, ранее объявленных в розыск.

Политика

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем подготовку к предстоящей Берлинской конференции по ливийскому урегулированию.

Президентский совет обратился к Оперативному штабу сил Западного региона по Сирту и Аль-Джуфре с требованием открыть прибрежное шоссе (Тарик ас-Сахили).

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба принял членов Комитета по связям муниципалитетов бассейна Марзук. Стороны обсудили ситуацию в регионе и восстановление его инфраструктуры.

Начальник Главного управления по защите дипломатических миссий Виссам Бен Джамиа встретился с временным поверенным в делах посольства Японии в Ливии. Стороны обсудили открытие диппредставительства страны в Триполи, а также вопрос безопасности при посещении местных городов.

Состоялась встреча министра внутренних дел ПНЕ Халеда Мазена и главы Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабаделем. Политики затронули вопрос проведения выборов и обеспечения их безопасности, а также техническую поддержку МВД и стратегический план по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри встретился с послом Турции в Ливии Кенаном Йылмазом. Они обсудили двусторонние отношения и пути расширения сотрудничества между странами на всех уровнях.

ВГС объявил о начале выдвижения кандидатов на суверенные должности, призывая желающих баллотироваться, подать свои заявки до 13 июня в Совет через членов специальных комитетов на местах, сформированных в соответствии с избирательным округом.

المجلس الأعلى للدولة يعلن فتح باب الترشح للمناصب السيادية، داعيًا الراغبين في الترشح إلى التقدم بطلباتهم للمجلس عبر أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، قبل 13 يونيو الجاري. #ليبيا #فواصل pic.twitter.com/pB2MsuSF94 — فواصل (@fawaselmedia) June 9, 2021

Председатель Палаты представителей Агила Салех пригласил членов ливийского парламента на официальное заседание, которое состоится в Тобруке 14 июня. Депутаты обсудят законопроект о государственном бюджете на 2021 год и вопрос о суверенных должностях.

Глава Высшей национальной избирательной комиссии Имад ас-Саих обсудил с представителями Национального управления по борьбе с коррупцией пути сотрудничества для повышения уровня прозрачности избирательного процесса.

Имад ас-Саих на встрече с министром внутренних дел ПНЕ Ливии Халедом Мазеном затронул вопрос подготовки к декабрьским выборам, в частности, обеспечение безопасности голосования.

Экономика

Министр экономики и торговли ПНЕ Мухаммад аль-Хувейдж встретился с послом Египта в Ливии, чтобы обсудить механизм организации и продвижения торгового обмена между государствами. Стороны также коснулись вопросов предстоящего заседания Ливийско-египетского высшего комитета и путей преодоления трудностей, с которыми сталкиваются бизнесмены и инвесторы в обеих странах.

#الحويج يناقش مع السفير المصري لدى ليبيا التبادل التجاري واستئناف حركة الطيران

المزيد من التفاصيل:https://t.co/dl7k9h2WsD#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) June 9, 2021

Глава Центрального банка (Триполи) Садык Кабир обсудил с представителем ВБ в Ливии проекты в рамках сотрудничества между двумя структурами, а также совместные усилия в области повышения потенциала и оказания технической поддержки.

Кроме того, Садык Кабир рассмотрел с депутатом Палаты представителей и мэром муниципалитета Гат план ЦБ по предоставлению наличных средств южному региону.

Министр нефти и газа Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун обсудил с послом Австрийской Республики в Ливии пути расширения экономического сотрудничества между двумя странами в различных областях.

На встрече с временным поверенным в делах посольства Судана в Ливии министр выразил заинтересованность ПНЕ в двустороннем сотрудничестве в нефтегазовой отрасли.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла объявил, что в текущем месяце компания планирует открыть офис в Лондоне, на подготовку которого ушло несколько лет.

«Офис в Лондоне займется инженерными проектами, цепочками поставок и вопросами обучения», —заявил Саналла в интервью для прессы.

صنع الله: الأمن يعوق زيادة إنتاج النفط ونفتح مكتب بـ”لندن” هذا الشهر #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/dwtfiiycOe — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) June 9, 2021

Brega Petroleum Marketing Co. сообщила об отправке пятого конвоя с топливом на юг страны.

Общество

Молодые люди перекрыли въезд в нефтяной порт Аз-Зувейтина. Они требуют предоставить им рабочие места.