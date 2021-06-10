Автоэксперт Сажин назвал преимущества добровольного техосмотра для легковушек

Автоэксперт Владимир Сажин положительно оценил предложение МВД отказаться от обязательного технического осмотра частных легковых автомобилей и сделать его добровольным. В комментарии ФАН специалист назвал преимущества добровольного техосмотра.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил внести изменения в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». По его словам, ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспорта и будут сами проходить техосмотр.

Черников подчеркнул, что в обязательном порядке техосмотр будут проходить машины, которые участвуют в перевозках: такси, грузовики, автомобили предприятий и организаций, автобусы. Изменения позволят ГИБДД сосредоточиться на проведении техосмотров транспорта, задействованного в перевозках.

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Автоэксперт Сажин объяснил, что в настоящий момент техосмотр для частных легковых авто носит, скорее, формальный характер. Транспортные средства, которые задействованы в перевозках — автобусы, такси, проходят техосмотр один-два раза в год, а частные легковые автомобили — с периодичностью от года до четырех лет в зависимости от срока службы.

«Как таковой техосмотр не нужен, поскольку машина может выехать со станции, попасть в ДТП и стать аварийной. Люди, которые сейчас следят за техническим состоянием своего транспортного средства, продолжат это делать. А те, кто не следит, тот и не будет. Сейчас техосмотр носит формальный характер. Если его сделают добровольным, то попросту уйдет один способ для зарабатывания денег на автомобилистах», — пояснил Сажин.

В марте 2021 года вступил в силу новый порядок прохождения техосмотра. Согласно новым правилам, легковые авто, малотоннажные грузовики массой до 3,5 тонны и мотоциклы могут не проходить техосмотр в первые четыре года, затем те же транспортные средства при использовании от четырех до десяти лет должны проходить осмотр раз в два года, а после десяти лет — каждый год.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы намерены принять в третьем чтении поправки, освобождающие россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО.