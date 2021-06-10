Украине советуют отказаться от доллара, чтобы защититься от грозящего США краха

В украинском политикуме большой резонанс получило заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о намерении Москвы свести до нуля долю доллара США в составе Фонда национального благосостояния, а также о планах Банка России продолжить снижать долю американской валюты в золотовалютных резервах страны. Украинские экономисты посоветовали своему президенту Владимиру Зеленскому по возможности поступать так же, передает корреспондент ФАН в Киеве.

Несмотря на введенный четыре года назад официальный запрет на Украине всех крупных российских телеканалов и интернет-порталов, новости от северного соседа распространяются там очень быстро. Так, новость об окончании прокладки первой нитки «Северного потока — 2», озвученная президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ-2021, в тот же день обсуждали не только местные эксперты в вечерних ток-шоу, но и обычные мужики на скамейках в парке. С общим настроением:

«Ну, теперь нам кранты».

Заинтересовала местных экономистов и новость о резком снижении Россией зависимости от доллара. На Украине вообще любят считать чужие деньги, и только ленивый здесь не восхитился объемом ФНБ России — как же, целых 200 млрд долларов! А золотовалютные резервы РФ и вовсе вызывают у местных политологов острый приступ зависти — 606 млрд долларов! Некоторые в Киеве даже любят помечтать, сколько всего полезного могла бы сделать Украина, если бы у нее в запасниках тоже были такие сокровища.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как поясняют местные аналитики, с точки зрения стратегии, тут все абсолютно логично — эти шаги Москвы связаны с постоянно нарастающими санкциями США против России. Америка полностью контролирует мировой оборот доллара. В последние годы был отмечен целый ряд торговых сделок (в том числе в сфере торговли оружием), в которых расчеты блокировались американскими банками или Минфином США как невыгодные Вашингтону. США, блокируя эти операции, сами ограничивают использование доллара как средства международных расчетов. Россия просто вынуждена отказываться от использования «зеленого» в своих резервах.

Среди причин для снижения долларовой зависимости киевские эксперты видят постоянные угрозы политиков США и Евросоюза отключить Россию, Китай или Белоруссию от системы международных банковских расчетов SWIFT, через которую проводятся практически все долларовые расчеты.

Украинский экономический эксперт Александр Охрименко заявил на брифинге, что Киеву в этом вопросе стоит последовать примеру Москвы.

«Россия проводит политику отказа от доллара, чтобы снизить риски, вызванные действиями США. Как следствие — в последнее время американский доллар теряет популярность в России. На фоне обострения ситуации с санкциями Москва решила дедолларизировать свою экономику. А также перевела большинство расчетов с крупнейшими партнерами — такими как Китай и Индия — в национальные валюты. Это уже нанесло тяжелый удар по могуществу доллара, а в перспективе и вовсе грозит «зеленому» катастрофой», — считает экономист.

По мнению Охрименко, государству, которое хочет избавиться от доллара, нужно в первую очередь сделать так, чтобы граждане размещали свои депозиты в национальной валюте.

«Причем эта процедура должна быть не принудительной, а добровольной. Для этого власти должны сделать национальную экономику стабильной и создать условия, чтобы население постепенно само отказалось от повседневного использования наличной валюты. Да, этот процесс в России будет длительным и продлится как минимум 10 лет, но это может реально укрепить независимость ее экономики. Это может сработать, если в банках не будет сотен тысяч валютных депозитов в долларах и евро, а у граждан не будет необходимости иметь наличную валюту на руках. Думаю, Украине пора последовать примеру Москвы и задуматься о дедолларизации своей экономики», — заявил Охрименко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в Киеве, что миру нужно опасаться большой войны — конкурентов, которых Соединенные Штаты уже не могут победить экономически, Вашингтон может попробовать сломить военными средствами.

«Сегодня в мире от 60% до 70% объемов международной торговли пока еще ведется в долларах США (хотя еще недавно, в начале «нулевых», эти показатели превышали 85%). В самих заявлениях об отказе в международных расчетах от доллара ничего нового нет. Южноамериканский таможенный союз MERCOSUR начал переходить на расчеты в торговле в нацвалютах стран-участниц с 2007 года. Отказ от доллара давно провозглашен целью стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Россия и Китай еще в 2019-м договорились перейти во взаимной торговле на расчеты в нацвалютах. И уже почти закончили создание системы расчетов между национальными платежными системами без использования SWIFT», — напомнил экономист.

По словам Суслова, Россия проводит политику постепенного отказа от доллара уже несколько лет.

«До начала 2018 года Банк России около половины своих активов держал в долларах США. А с началом введения Западом санкций резко снизил долю долларов и повысил долю евро и юаня. В начале 2018 года вложения РФ в гособлигации США составляли 100 млрд долларов, а на конец 2020-го — около 6 млрд долларов. При этом доля золота в резервах Банка России превысила 23%, — напомнил Суслов. — Тема отказа от доллара громко зазвучала в преддверии встречи лидеров США и России 16 июня в Женеве. Думаю, в ходе нее каждая из сторон, пытаясь добиться выгодного для себя раздела зон влияния в мире, выложит все свои аргументы, в том числе касающиеся возможности сделать больно своему партнеру по переговорам».

По мнению экономиста, над долларом сегодня все сильнее сгущаются тучи.

«Общий государственный долг Соединенных Штатов уже превысил 28 трлн долларов. Подрыв доверия к доллару в мире, отказ от него как средства международных расчетов и резервной валюты могут привести к банкротству США. Это станет расплатой за десятилетия финансирования дефицита госбюджета США путем безудержной эмиссии доллара, — сообщил экс-министр экономики. — Признак скорого мирового кризиса — постоянное обесценение доллара, оно проявляется в росте цены не только на золото, но и на сырье».

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Если ведущие страны мира начнут избавляться от доллара как средства хранения резервов, то для США это будет чревато катастрофой, отметил Суслов.

«Тогда в мире окажется огромный избыток долларов, не обеспеченных массой товаров и услуг. Значит, курс доллара будет падать еще ниже. Это приведет к огромным потерям США, росту цен в самих Штатах и невозможности покрыть дефицит их госбюджета, — прогнозирует он. — Это может стать мощнейшим фактором дестабилизации американской экономики. Тем более — в условиях жесточайшей экономической схватки между США и Китаем. Еще один удар по доллару нанесла неадекватная монетарная политика США. ФРС в период пандемии провела дикую эмиссию доллара для финансирования экономики США и реализации соцпрограмм. Теперь весь мир вынужден оплачивать политику Америки, но не всех в мире это устраивает».

Доллар постепенно вытесняется из системы международных расчетов и хранения резервов, сообщил Суслов. И ведущие страны мира, включая РФ, реагируют на этот вызов.

«Многие эксперты предостерегают — миру стоит опасаться большой войны. Конкурентов, которых США уже не могут победить экономически, они могут попытаться победить военными средствами, — предостерег аналитик. — Украина, где укрепляется гривна и слабеет доллар, также вносит свою лепту в покрытие дефицита американской экономики. В перспективе Украине, как и всему миру, придется отказываться от использования доллара во избежание будущих огромных потерь. Впрочем, следовать этой тактике стране будет крайне непросто, ведь влияние Вашингтона на Киев сегодня чрезвычайно велико».

Встреча президентов России и США, на которой, возможно, будут обсуждаться и экономические вопросы, состоится 16 июня в Женеве, Швейцария.