Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 12:58
12:57
Политика
Киев назначил Россию виновной в будущих терактах на газопроводах Украины
12:57
Происшествия
Заседание по делу Хованского пройдет в Дзержинском суде Петербурга
12:57
Политика
В Германии исключили возможное обсуждение «Северного потока — 2» на саммите G7
12:56
Общество
Петербуржцам рассказали о новых правилах использования и парковки электросамокатов
12:54
Происшествия
В Краснодарском крае неизвестные взорвали банкомат
12:54
Происшествия
Пассажирский автобус сгорел дотла на улице Савушкина в Петербурге
12:52
Общество
Опубликован трейлер сериала Apple TV+ о пришельцах «Вторжение»
12:52
Происшествия
Хованскому предъявили обвинения в оправдании терроризма
12:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал современных звезд «дешевыми подделками»
12:49
Происшествия
Жители Краснодара рассказали о ночной стрельбе на улице Героя Сарабеева
Все новости

В Германии исключили возможное обсуждение «Северного потока — 2» на саммите G7

Политика
В Германии исключили возможное обсуждение «Северного потока — 2» на саммите G7
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Берлин, 10 июня. Германия не считает, что «Северный поток — 2» станет одной из тем переговоров G7.

Об этом проинформировали представители немецкого кабинета министров.

Американский президент Джо Байден планирует обсудить вопрос «СП-2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите G7. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как стало известно ранее, США намерены сделать «все возможное», чтобы газопровод «СП-2» не стал политическим оружием России, заявили в Госдепе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Германии исключили возможное обсуждение «Северного потока — 2» на саммите G7
G7 германия северный поток
Комментировать
Эксклюзив
Киев назначил Россию виновной в будущих терактах на газопроводах Украины
Киев назначил Россию виновной в будущих терактах на газопроводах Украины
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165927 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 106453 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 91271 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 78664 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74709 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru