В Германии исключили возможное обсуждение «Северного потока — 2» на саммите G7

Берлин, 10 июня. Германия не считает, что «Северный поток — 2» станет одной из тем переговоров G7.

Об этом проинформировали представители немецкого кабинета министров.

Американский президент Джо Байден планирует обсудить вопрос «СП-2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите G7. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как стало известно ранее, США намерены сделать «все возможное», чтобы газопровод «СП-2» не стал политическим оружием России, заявили в Госдепе.