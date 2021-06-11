Адвокат рассказал, как вернуть налоговый вычет за обучение в вузе

Родителям школьников, которые не прошли конкурс на бюджетные места в вузе при поступлении, приходится оплачивать все годы обучения ребенка. Но не все знают, что потраченные деньги частично можно вернуть за счет вычета НДФЛ.

Налоговый адвокат Виктор Андреев в беседе с ФАН рассказал кто, при каких условиях и в каком порядке может получить такой налоговый вычет.

«Нужно подготовить договор об оказании платных образовательных услуг, все чеки с оплатой, можно еще предоставить лицензию учебного заведения и в личном кабинете налогоплательщика или в программе декларации нужно заполнить налоговую декларацию (распечатывать декларацию не обязательно — можно сдать ее в налоговую на флешке). К ней приложить вычет размера расходов на оплату обучения и все перечисленные выше документы и относите все это в налоговую», — рассказал эксперт.

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Виктор Андреев предупредил, что у налогового вычета есть срок годности — три года.

«Срок годности диктуется общими нормами налогового кодекса, в течение какого времени можно вернуть налог, в данном случае — три года. Для того, чтобы получить вычет, необходимо иметь официальный доход. Логика такая: например, вы заработали миллион рублей в год — у вас налог 130 тысяч рублей. Дальше вы получаете вычет — например, 200 тысяч рублей. Ваш доход в миллион рублей уменьшается на 200 тысяч, и теперь вы должны государству налог не с миллиона, а с 800 тысяч рублей. Соответственно, разница вам возвращается. А если у вас нет дохода и уплаченного налога, то вам нечего и возвращать вычетом», — объяснил собеседник ФАН.

То есть помимо оплаты за обучения с вашей зарплаты взимается НДФЛ. Когда ее начисляют, то удерживают налог на доходы и выплачивают разницу, а налог перечисляют в бюджет. Можно использовать вычет на обучение и вернуть из бюджета 13%, которые у вас удержали при выплате зарплаты.

Налоговый адвокат рассказал, что право на получение налогового вычета уже расширили. Могут либо те, кто учился сам и платил за обучение, либо если это делали родители.

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