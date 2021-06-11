Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 08:41
08:34
Политика
Некий иностранец пытался повлиять на мнение Ельцина в период его управления РФ
08:32
Общество
Два погранперехода возведут в Приморье до конца 2023 года
08:31
Общество
Вильфанд пообещал потепление в Центральной России на следующей неделе
08:26
Общество
Производство Niva Legend и LADA Granta запущено вперед сроков
08:25
Технологии
Рогозин озвучил условие возможного сотрудничества Роскосмоса и NASA
08:24
Общество
Американские исследователи связали риск возникновения миокардита с Pfizer
08:21
Общество
Петербургские выпускники начали получать штрафы за нарушения на ЕГЭ
08:12
Политика
Экономист Дынкин назвал фактор успешных переговоров Байдена и Путина
08:11
Общество
Пасмурная погода с порывами ветра ожидает москвичей 11 июня
08:08
Общество
Выставка об Александре Невском торжественно открылась в Екатеринбурге
Все новости

Адвокат рассказал, как вернуть налоговый вычет за обучение в вузе

Экономика
Адвокат рассказал, как вернуть налоговый вычет за обучение в вузе
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Родителям школьников, которые не прошли конкурс на бюджетные места в вузе при поступлении, приходится оплачивать все годы обучения ребенка. Но не все знают, что потраченные деньги частично можно вернуть за счет вычета НДФЛ.

Налоговый адвокат Виктор Андреев в беседе с ФАН рассказал кто, при каких условиях и в каком порядке может получить такой налоговый вычет.

«Нужно подготовить договор об оказании платных образовательных услуг, все чеки с оплатой, можно еще предоставить лицензию учебного заведения и в личном кабинете налогоплательщика или в программе декларации нужно заполнить налоговую декларацию (распечатывать декларацию не обязательно — можно сдать ее в налоговую на флешке). К ней приложить вычет размера расходов на оплату обучения и все перечисленные выше документы и относите все это в налоговую», — рассказал эксперт.

Адвокат рассказал, как вернуть налоговый вычет за обучение в вузе
pixabay.com  /  Firmbee

Виктор Андреев предупредил, что у налогового вычета есть срок годности — три года.

«Срок годности диктуется общими нормами налогового кодекса, в течение какого времени можно вернуть налог, в данном случае — три года. Для того, чтобы получить вычет, необходимо иметь официальный доход.

Логика такая: например, вы заработали миллион рублей в год — у вас налог 130 тысяч рублей. Дальше вы получаете вычет — например, 200 тысяч рублей. Ваш доход в миллион рублей уменьшается на 200 тысяч, и теперь вы должны государству налог не с миллиона, а с 800 тысяч рублей. Соответственно, разница вам возвращается. А если у вас нет дохода и уплаченного налога, то вам нечего и возвращать вычетом», — объяснил собеседник ФАН.

То есть помимо оплаты за обучения с вашей зарплаты взимается НДФЛ. Когда ее начисляют, то удерживают налог на доходы и выплачивают разницу, а налог перечисляют в бюджет. Можно использовать вычет на обучение и вернуть из бюджета 13%, которые у вас удержали при выплате зарплаты.

Налоговый адвокат рассказал, что право на получение налогового вычета уже расширили. Могут либо те, кто учился сам и платил за обучение, либо если это делали родители.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что для россиян с масштабной недвижимостью и большим количеством квартир нужно ввести новый налог. По мнению депутата, для внедрения инициативы потребуются дополнительные расчеты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Адвокат рассказал, как вернуть налоговый вычет за обучение в вузе
налоги юрист налоговый вычет
Комментировать
Эксклюзив
Встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»
Встреча Эрдогана и Байдена будет «сложной во всех отношениях»
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 237101 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 108101 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 91327 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 65138 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 51336 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Рейтинг@Mail.ru