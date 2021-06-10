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ЕС выкупит у Армении право на бренд «коньяк» за 3 млн евро

Экономика
ЕС выкупит у Армении право на бренд «коньяк» за 3 млн евро
pixabay.com

Ереван, 10 июня. Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом, предусматривающее выплату Еревану 3 млн евро за отказ от географического указания «коньяк» для армянского алкоголя.

Как пишет РИА Новости, цель финансового соглашения заключается в содействии плавному и эффективному прекращению использования бренда «коньяк» для армянской продукции. Договор также поможет промышленности Армении сохранить конкурентоспособность на внешних рынках спиртного, говорится в постановлении правительства.

Евросоюз реализует программу, согласно которой для армянского коньяка будет разработано новое наименование. В правительстве отметили, что проект создается в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.

Группа австралийских ученых ранее определила фактор, который может существенно усугубить воздействие алкоголя на печень. По данным специалистов, часть людей более уязвима к возникновениям болезней печени. Риск появления таких недугов у них выше на 50%.

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Армения алкоголь ес коньяк
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