В The Telegraph развенчали главные мифы о борьбе с перегревом в жару

Лондон, 10 июня. Летний зной добрался даже до Великобритании. Изданию The Telegraph пришлось напомнить жителям Туманного Альбиона, стоит ли утолять летом жажду холодным пивом или горячим чаем.

Свой список The Telegraph открыли замечанием о том, что больше всего британцы любят обсуждать погоду и сон. Поэтому ежегодные публикации о том, что лучше не делать в летний зной каждый раз пользуются читательским спросом. В этот раз журналисты решили ответить на самые распространенные вопросы читателей: помогает ли холодный душ? А горячий чай? И что, наконец, с холодным пивом?

Проще всего ответить на вопрос, помогает ли горячее питье в жару. Да. Как ни странно, в определенных случаях горячий чай охлаждает тело. Если при этом не устраивать чаепитие в свитере и плотных брюках, то чашечка чая или латте повысит температуру тела и спровоцирует потоотделение. Пот поглощает тепло тела и испаряет его, даруя долгожданную прохладу.

Еще одним неожиданным способом охлаждения может стать и карри или блюда со жгучим перцем и специями. Если вы хорошо знакомы с мексиканской или индийской кухней, то объяснять не приходится, но для непосвященных это не очевидный вариант. Однако острые продукты содержат капсаицин. Он тоже провоцирует потоотделение не хуже свежезаваренного чая. При этом охлаждающий эффект от перца чили дольше чем вафельного стаканчика мороженого.

А вот на холодном пиве как на варианте прохладительного средства ученые поставили крест. Алкоголь провоцирует обезвоживание, которое в жару особенно нежелательно. Кроме того, если переборщить с возлияниями на пикнике или пляже, то можно обгореть на солнце, за что кожа не скажет спасибо. Как бонус можно получить еще и плохой сон, так что пить британцев призвали с чувством меры и не теряя здравого смысла.

Холодный душ тоже был назван неэффективным средством. Он быстро охлаждает, но после него становится только жарче. Ванные процедуры лучше проводить в тепле. Зато перед сном можно подержать подушку и наволочку в холодильнике минут сорок. Ее прохлада поможет уснуть быстрей и комфортней. Особенно если переодеться на ночь в белье из натуральной ткани, которая лучше пропускает воздух и не мешает терморегуляции тела.

Некоторых британцев интересует также, следует ли воздержаться от физических нагрузок и не торопиться в спортзал, если на улице +30º? Тут мнения экспертов разделились: с соблюдением предосторожностей заниматься спортом можно. Но неподготовленным людям, у которых и так есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, лучше отложить до лучших времен начало занятий кроссфитом или подготовку к марафону. В спортзале лучше следить за тем, сколько вы потребляете воды. А если заниматься на улице, то лучше с тюбиком солнцезащитного крема. Излишнее воздействие ультрафиолета, провоцирующее рак кожи, никто еще не отменял.

А вот россиянам в жару рекомендовали отказаться от кое-каких продуктов, которые представляют опасность в повышенную температуру. В антилист попали некоторые виды колбас.