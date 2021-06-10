Депутаты Европарламента намерены принять резолюцию по России

Брюссель, 10 июня. Европейский парламент намерен принять резолюцию по России на очередном заседании в Страсбурге. Соответствующий документ появился на сайте законодательного собрания.

Депутаты намерены призвать Евросоюз изменить стратегию отношений с Москвой, что поспособствует улучшению связей. Кроме того, в документе сказано, что парламентарии собираются призвать российские власти отменить законопроект о нежелательных организациях. Европарламент также намерен попросить не принимать законопроекты, которые запрещают участвовать в выборах сторонникам и сотрудникам организаций, признанных нежелательными.

В резолюции также сказано, что парламентарии посоветуют верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю учитывать верховенство права и соблюдение основных свобод в России при подготовке новой стратегии отношений с Москвой.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европарламент пытается внедрить повестку противостояния с помощью антироссийских заявлений. По его словам, подобные шаги предпринимаются в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена.