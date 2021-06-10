Жители Краснодара рассказали о ночной стрельбе на улице Героя Сарабеева

Краснодар, 10 июня. Местные жители утверждают, что слышали стрельбу. Очевидцы уверяют, что звуки доносились ночью из машины на улице Героя Сарабеева.

Сообщается, что к домам подъехали неизвестные люди на автомобиле отечественного производства. Окружающие обратили внимание на громкую музыку, которая доносилась из машины. Затем стали раздаваться звуки, похожие на выстрелы. Свидетели позвонили в полицию.

«На место был отправлен наряд патрульно-постовой службы, который не обнаружил указанных лиц. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка», — рассказал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали дела и пытаются установить личности вероятных нарушителей общественного порядка.