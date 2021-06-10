Сочинский школьник провалился в канализационный люк и сломал бедро

Сочи, 10 июня. Следователи проверяют информацию о травмировании девятилетнего мальчика при падении в канализационный люк.

По предварительным данным, 8 июня ребенок шел с мамой по Клубничной улице и наступил на крышку ливневого люка. После этого произошло падение мальчика. Женщина обратилась за помощью к спасателям, которые извлекли ребенка. Врачи диагностировали у него перелом бедренной кости, сообщает пресс-служба СУ СК РФ ПО Краснодарскому краю.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет установлено лицо, ответственное за содержание люков в городе.

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