Баранец назвал четыре шага России в ответ на вступление Украины в НАТО

Москва, 10 июня. Россия может уравновесить баланс сил с США в случае присоединения Украины к НАТО при помощи конкретных шагов, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал вопрос возможного включения Украины в состав Североатлантического альянса, подчеркнув, что никаких гарантий того, что это не случится, нет. Кроме того, он обратил внимание, что США перейдут красную черту, если НАТО развернет на украинской территории ракеты, способные достичь Москвы за семь минут.

Правительство России может добиться паритета с Западом и восстановить баланс сил в случае подобного маневра США с Украиной в НАТО, однако для этого властям государства придется сделать ряд определенных ответных шагов, отметил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

«Шаг первый — размещение воздушной, сухопутной и морской баз на Кубе. Шаг второй — размещение воздушной и сухопутной баз в Венесуэле. Шаг третий — союзнические отношения с ядерным Ираном, разработка совместных программ, заключение новых военно-технических договоров о сотрудничестве между Россией и Ираном. Шаг номер четыре — резкий разворот в сторону Северной Кореи, заключение новых договоров, экономическая помощь, в том числе, по военно-технической части. Даже эти четыре шага будут острым штыком, который очень серьезно будет колоть жирный зад Америки и НАТО», — объяснил Баранец.

Американцы могут разместить на Украине ракеты, которые за семь минут достигнут российской столицы, однако и у РФ есть чем ответить на подобные инициативы, подчеркнул полковник в отставке. По его словам, у Москвы имеются гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые при правильном размещении могут долететь до США еще быстрее.

«Если американцы превратят Украину в натовскую, то их ракетам до Москвы лететь 7-15 минут. Я просчитал, что наш «Циркон», который летает со скоростью 11 000 километров в час, размещенный на Кубе, еще быстрее достигнет территории Америки на самом узком участке. Получи, фашист, гранату и не вякай», — резюмировал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, какова роль Украины на предстоящих учениях НАТО Sea Breeze на самом деле. По его словам, украинцы сильно преувеличивают свою значимость, так как от них потребуется только предоставление военным Альянса территорий для маневров. Он добавил, что Запад лишь использует Киев для того, чтобы безопасно «играть на нервах» России и не более того.