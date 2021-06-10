Украина заранее пытается оправдать провал саммита «Крымская платформа»

Киев, 10 июня. Депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заранее пытается оправдать неудачи Украины на саммите «Крымская платформа», который состоится 23 августа 2021 года.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского объявил о проведении саммита «Крымская платформа» 23 августа 2021 года. Ожидается, что на встрече будут присутствовать государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также президенты Латвии, Литвы и Польши. Отказались от участия министры иностранных дел Эстонии и Германии.

Главной темой саммита станет крымский вопрос. Киев до сих пор отказывается признавать, что полуостров вернулся в состав РФ. Как заметила депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, «Крымская платформа» должна защитить интересы Украины за границей.

«Очень важно делать хотя бы небольшие адвокационные или пропагандистские шаги нашей Украины за границей для построения коалиции или, по крайней мере, адекватного представления о стране, но в этом плане нам еще расти и расти», — заявила депутат.

Бобровская выразила желание, что после встречи Запад и Европа сформируют адекватное представление об украинской позиции в отношении полуострова. Также депутат упомянула о так называемом «крымском агентстве», созданном при поддержке Правительства РФ.

«Они с 2017 года создали себе лоббистскую историю «крымское агентство», — утверждает Бобровская.

Отметим, что Бобровская не назвала своих информаторов, но явно нервничает, что российская платформа опередила украинскую. К слову, факт существования «крымского агентства» можно оспорить. В настоящий момент известно только СМИ с аналогичным названием, но никак не организация, преследующая политические мотивы.

Ранее украинские власти потребовали от России компенсацию за воссоединение с Крымом.