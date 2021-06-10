Силы НАТО планируют увеличить военную активность в Арктическом регионе

Вашингтон, 10 июня. Страны Североатлантического альянса намерены нарастить военную активность в Арктике, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Во время онлайн-конференции Атлантического совета он указал, что целью Альянса является поиск возможности для увеличения коммерческой и военной активности в Арктической зоне.

По его словам, США и НАТО хотят «обеспечить в регионе безопасную навигацию для коммерческих судов в международных водах». При этом он отметил, что Россия и Китай якобы нарушают правила подобного взаимодействия.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО планирует нарастить свое присутствие в Арктике из-за климатических изменений и так называемого влияния России.