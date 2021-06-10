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Полковник Хатылев рассказал, чем Россия может уничтожить объекты США в космосе

Армия
Полковник Хатылев рассказал, чем Россия может уничтожить объекты США в космосе
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 июня. Россия готовится принять на вооружение зенитные установки С-500. Они способны наносить удары по космическим объектам, напомнил военный эксперт Сергей Хатылев.

Запад лишился преимущества в космосе из-за появления передовых вооружений у России и Китая, заявил начальник штаба Космических сил США генерал Джон Реймонд. Вашингтон в течение 30 лет пользовался широкой свободой маневров в космическом пространстве. Однако РФ и КНР способны сорвать все планы Запада. В связи с этим Реймонд призвал выделить дополнительные средства на развитие важной отрасли.

США на протяжении длительного времени выделяют деньги на программы по уничтожению объектов в космосе, сообщил экс-глава зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев. Однако Россия и Китай добились больших успехов в этом направлении. Он напомнил о скором принятии на вооружение ВС РФ комплексов С-500 «Прометей».

«Скоро на вооружение будут приняты комплексы С-500, которые могут уничтожать объекты на высоте до 200 км, а в перспективе и до 400 км», — заявил он.

Испытывается и противоракетный комплекс «Нудоль». Мобильная установка способна уничтожать любые гиперзвуковые объекты, пишет «ПолитЭксперт». Аналогов подобной системе более ни у кого нет. При помощи таких вооружений объекты США в космосе могут быть уничтожены, уверен Хатылев.

Американские эксперты ранее предположили «неуязвимость» стелс-бомбардировщика B-21 Raider перед ЗРК С-500. Также вице-премьер РФ Юрий Борисов анонсировал поставки С-500 и ракет «Циркон» в войска, пишет «Царьград».

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Все новости / Армия / Полковник Хатылев рассказал, чем Россия может уничтожить объекты США в космосе
космос с-500 нудоль
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