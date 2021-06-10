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Биологи объяснили, почему у червей «металлические» челюсти

Наука
Биологи объяснили, почему у червей «металлические» челюсти
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Вена, 10 июня. Команда профессора Технического университета Вены Кристиана Хелльмиха провела работу по тщательному изучению строения челюсти многощетинковых червей-полихетов.

Микроскопические черви встречаются в океане повсеместно, а биологам до сих пор удается открывать новые виды этих беспозвоночных. Специалисты постоянно ведут исследования этих организмов, однако они по-прежнему остаются малоизученными.

Челюсти позвоночных животных состоят из костной ткани, в то время как черви являются беспозвоночными. По этой причине их челюсти состоят из белковой основы с включением атомов цинка и магния. Эта особенность позволяет называть их «металлическими».

Желтые мучные черви могут появиться в привычном рационе россиян в ближайшее время, заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, жители страны уже сейчас употребляют в пищу красители на основе похожих существ.

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черви биологи челюсти
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