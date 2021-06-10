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Петербуржцам рассказали о новых правилах использования и парковки электросамокатов

Общество
Петербуржцам рассказали о новых правилах использования и парковки электросамокатов
Невские Новости

Санкт-Петербург, 10 июня. Власти Петербурга и представители кикшеринговых компаний согласовали новые правила использования электросамокатов в городе. Подробно о них рассказал депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

До 12 июля, на период проведения Евро-2020, любители езды на электросамокатах смогут передвигаться с максимальной скоростью 12 км/час. Затем скоростной лимит будет повышен до 15 км/час, объяснил парламентарий.

«Также определен приоритет пешехода перед самокатом. Если тротуар шириной менее 1,5 м — использование самоката запрещено. На Невском проспекте, Дворцовой площади (и других популярных туристических локациях. — Прим. ФАН) запрещены самокаты полностью», — продолжил член комитета по законодательству и постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга.

Парковать электросамокаты в городе на Неве нельзя вблизи станций метро, остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 м и в некоторых парках, добавил Цивилев. По пешеходному переходу необходимо пересекать дорогу с самокатом в руках.

Депутат также отметил, что теперь в Петербурге будет усилен контроль над пользователями таких средств передвижения. Если управляющий электросамокатом собьет человека, данные об этом попадут в городской комитет по транспорту. Что позволит справедливо установить ответственность виновного.

Правила передвижения на электросамокатах в Петербурге изменили в связи с тем, что в городе возросло число инцидентов с участием этих средств передвижения. Вопрос безопасности их использования также был поднят в Москве.

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петербург цивилев электросамокаты
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Петербуржцам рассказали о новых правилах использования и парковки электросамокатов
Петербуржцам рассказали о новых правилах использования и парковки электросамокатов
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