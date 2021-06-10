Психическое здоровье принца Гарри беспокоит членов королевской семьи

Лондон, 10 июня. Королевский биограф Анджела Левин рассказала, что Гарри многое сходит с рук из-за его психического здоровья. Букингемский дворец крайне озабочен эмоциональным состоянием принца.

После очередного откровенного интервью принца Гарри, в котором он обвинил отца в своих детских травмах, британцы с новой силой ополчились на младшего внука Елизаветы II. В Сети даже появилась петиция с просьбой лишить герцога Сассекского всех почетных титулов.

Петицию за сутки подписали больше 50 тысяч жителей Великобритании. Однако биограф Анджела Левин уверена, что королевская семья не пойдет на такие крайние меры. По ее словам, Елизавета II не разорвет отношения с внуком, несмотря на череду скандалов, которые он спровоцировал. Левин утверждает, что все члены семьи щадят и прощают Гарри все выходки из-за его психического состояния.

«Если хлопнуть дверью у него (принца Гарри, прим.ред) перед лицом, то последствия могут быть катастрофическими», — рассказала биограф в своем Twitter-аккаунте.

Сам Гарри признался, что у него действительно были психические проблемы в документальном сериале «Моя невидимая сторона». По словам принца, в молодости он злоупотреблял алкоголем и страдал от панических атак.

Недавно у герцогов Сассекских Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Малышку назвали в честь королевы и принцессы Дианы. После выписки из клиники Гарри и его супруга позвонили Елизавете II по видеосвязи и показали ребенка.