Мэр украинского Ровно пригрозил «упаковать» цыган и вывезти в Закарпатье

Ровно, 10 июня. Мэр одного из украинских городов Александр Третяк объяснил, что делать с цыганами. Он предложил «упаковать» их и вывезти на автобусах в Закарпатье.

Глава Ровно признался, что едва сдерживает свои эмоции. Украинский политик крайне недоволен тем, что в городе появились цыгане. За поведением представителей такого народа должны следить правоохранительные органы, считает Александр Третяк. К тому же за ними начнет следить муниципальная стража, отмечают украинские СМИ.

«Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех «упакуем» в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — подчеркнул Третяк.

В Европе задержали цыган, которые пытались попасть из Мексики в Соединенные Штаты. Тем не менее многие представители общины ромов из Румынии уже успели пересечь границу Мексики и Техаса в поисках убежища.