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Определить гипертонию можно по двум характерным признакам на лице

Наука
Определить гипертонию можно по двум характерным признакам на лице
pixabay.com  /  ivanovgood

Москва, 10 июня. Гипертония является опасным и распространенным заболеванием. На риск развития недуга могут указывать два характерных симптома.

Особую нагрузку при гипертонии испытывает сердце. Когда оно работает в усиленном режиме, возрастает риск инсульта и сердечного приступа. Чем уже артерии и чем больше крови перекачивает сердечная мышца, тем выше давление. Обычно на риск гипертонии указывают такие признаки, как пятна крови в глазах и покраснение лица.

Первый симптом чаще встречается у людей с высоким давлением или диабетом. Гипертония может спровоцировать повреждение зрительного нерва. Покраснение лица возникает из-за расширения кровеносных сосудов. Стресс, употребление алкоголя и физические нагрузки могут временно повысить давление, отметили в Американской кардиологической ассоциации.

Причиной повышения кровяного давления может стать потребление солений. Один маринованный огурец содержит до 66% от дневной нормы натрия для взрослого человека, заявил диетолог Джей Ковин.

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