Ургант предложил идеально подходящее название для дуэта Киркорова и Давы

Москва, 10 июня. Телеведущий Иван Ургант в новом выпуске своего авторского шоу на Первом канале высмеял конфликт поп-короля Филиппа Киркорова и продюсера Нателлы Крапивиной.

Скандал разгорелся после премии Муз-ТВ. На красной дорожке Киркоров появился под ручку с рэпером Давой. Оба были одеты в свадебные фраки. На церемонии «парочку» сопровождала свита из десяти обнаженных мужчин. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина эмоционально отреагировала на этот номер. Она заявила, что на Кавказе раньше «таких расчленяли на шашлыки».

Иван Ургант не смог не пошутить о разразившемся скандале в шоу «Вечерний Ургант». Он с иронией отметил, что не понимает претензий Нателлы Крапивиной. По словам телеведущего, Киркоров и Дава разыграли сценку «отец привел сына на выпускной». Также Ургант заявил, что звезды должны обязательно создать дуэт и назваться «Орел и решка».

«Только надо их подбросить, кто упадет тыльной стороной наверх — у того и золотая карта!» — не сдержался от едкой шутки Иван Ургант.

Филипп Киркоров после гневных комментариев Крапивиной записал видеообращение, в котором обвинил продюсера Лободы в гомофобии и отсутствии толерантности. На сторону поп-короля встали многие звездные коллеги, а сама Лобода даже принесла ему извинения от лица Крапивиной. Последняя решила поставить точку в скандале и заявила, что не хотела задеть представителей ЛГБТ-сообщества, а лишь пыталась указать, что Киркоров продвигает людей, делающих все ради популярности.