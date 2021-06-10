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Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией

Общество
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Симферополь, 10 июня. Польский турист решил провести отпуск в Крыму после его воссоединения с Россией. До этого турист был на полуострове восемь лет назад, когда регион принадлежал Украине.

Турист из Польши по имени Роберт часто путешествует. В его послужном списке много стран постсоветского пространства. Недавно он побывал в Крыму. Поездка произвела неизгладимое впечатление на поляка. Он решил рассказать об этом своему русскому приятелю, который ведет свой блог, сравнив украинский и российский Крым.

«Мне сразу стало интересно узнать у Роберта, когда в Крыму ему больше понравилось — сейчас или восемь лет назад. Что за это время изменилось на полуострове, что стало лучше, а что хуже», — рассказывает блогер.

По его словам, Роберту понравились обе поездки в Крым, но то, что за семь лет сотворила с полуостровов Россия, его сразило наповал.

«И до чего Россия довела Крым за 7 лет! Раньше, во времена Украины, здесь была только красивая природа и все. Ни гостиниц хорошего уровня, ни ресторанов не было. Дороги все были разбитые, пляжи грязные. В общем, помимо природы мало что хорошего. Но Россия смогла всего за 7 лет все это исправить. Как только я прилетел в новое здание аэропорта в Крыму, то сразу понял, что здесь многое изменилось», — поделился впечатлением поляк.

В первую очередь турист обратил внимание на объекты инфраструктуры, сразу же в глаза бросились аэропорт и, конечно, Крымский мост. Воздушная гавань, по словам поляка, явно требовала реконструкции, а мост позволил добираться до полуострова по суше. Не оставили равнодушным и дороги в регионе.

«Во-вторых, стало проще путешествовать благодаря новым дорогам. Раньше дороги были узкие и в ямах, что создавало пробки. Сейчас же через полуостров проходит хорошая трасса, которая помогает избегать пробок», — перечисляет плюсы Роберт.

Чистота пляжей и достопримечательностей тоже впечатлила иностранца. Специальные службы убирают пляжи. Он признался, что отдыхать в местах, где нет мусора, гораздо приятнее. К числу несомненных плюсов он отнес открытие хороших ресторанов и гостиниц, что решило проблемы с жильем и едой.

«В общем, при России Крым совершенно точно стал лучше. Я думаю, жизнь людей здесь тоже явно не хуже, а только лучше, чем восемь лет назад. Думаю, Крым по праву должен принадлежать России. А те, кто думает иначе, должны приехать в Крым и увидеть все своими глазами», — резюмировал турист из Польши.

О принадлежности Крыма высказывался ранее другой иностранец. Россиянин притворился украинцем и поинтересовался у эстонца, чей же на самом деле Крым — России или Украины. Ответ серьезно удивил мужчину.

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украина россия польша крым мнение
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