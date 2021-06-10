Рост цен на овощи повысил стоимость «борщевого набора» в России

Москва, 10 июня. Стоимость приготовления борща увеличилась в России. Основной вклад в подорожание «борщевого набора» при этом внесло не мясо, а овощи, следует из данных Росстата.

Цены на говядину по итогам прошлой недели выросли на 0,16%, а на свинину — на 0,05%. Рост стоимости плодоовощной продукции оказался более существенным. Больше всего подорожали морковь (+5,87%) и картофель (+4,89%).

Вместе с тем замедлился рост цен на капусту — до 3,9% против 5,12% неделей ранее. Репчатый лук подорожал на 1,55%. За неделю до этого цены на него выросли в среднем на 1,68%. Сметана подорожала на 0,1%. Ровно такой же темп роста был зафиксирован и на предыдущей неделе.

Согласно данным Росстата, потребительские цены на продовольствие за неделю с 1 по 7 июня выросли на 0,16%. С начала года инфляция в России ускорилась до 3,65%.