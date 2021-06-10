Командование ВСУ сообщило о гибели женщины-военнослужащей в Донбассе

Киев, 10 июня. Женщина-военнослужащая ВСУ погибла в Донбассе, сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Инцидент произошел 9 июня в зоне ответственности бригады ВСУ. Она погибла при исполнении служебных обязанностей, говорится в заявлении. Каких-либо подробностей произошедшего в 128-й ОГШБр не раскрыли. Командование выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшей в связи с внезапной утратой.

Представитель Народной милиции ЛНР ранее сообщил об инциденте с украинскими минами. Двое солдат ВСУ проводили минирование позиций в Донбассе. В результате их действий произошла детонация мин. Они получили осколочные ранения, уточнили в НМ ЛНР.