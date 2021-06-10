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Американские ученые назвали здоровые продукты, способные вызвать артрит

Общество
Американские ученые назвали здоровые продукты, способные вызвать артрит
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Вашингтон, 10 июня. Употребление некоторых здоровых продуктов питания может привести к обострению симптомов артрита, объяснили американские медики.

Заболевание может развиваться в качестве остеоартрита ревматоидного артрита. Пациентам, которые страдают от недуга необходимо следить за своим рационом, так как некоторые вещества способны провоцировать рецидивы.

В «серую зону» при наличии артрита попадают продукты, обладающие полиненасыщенными жирными кислотами омега-6. В их числе нерафинированные масла: льняное, кукурузное, подсолнечное им другие. Также омега-6 входит в составы майонеза, курятины и индейки, грецких орехов и семена подсолнечника, отмечают эксперты из клиники Майо.

Симптомами артрита являются боль, отек или скованность в одном или нескольких суставах. Их развитие могут спровоцировать определенные факторы. Например, средний возраст, травмы и ожирение.

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здоровье продукты артрит
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