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Регина Тодоренко показала, как выглядела до популярности

Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала, как выглядела до популярности
instagram.com  /  @reginatodorenko

Москва, 10 июня. Звезда шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко решила немного поностальгировать. На странице в Instagram телеведущая показала редкие архивные снимки, на которых ей всего 22 года.

Свою карьеру звезда начинала в украинском шоу «Фабрика звезд – 2», однако настоящую популярность ей принес проект «Орел и решка». Сейчас Тодоренко знают миллионы россиян. Только на ее Instagram-аккаунт подписано более 8,4 миллиона пользователей. Она принимает участие в самым рейтинговых шоу на телевидении. В прошлом году артистка пробовала свои силы в фигурном катании в проекте «Ледниковый период», а также заняла судейское кресло в «Маске».

Вместе с популярностью к Тодоренко пришли и большие деньги. В одном из интервью звезда призналась, что сейчас в месяц тратит около 5 миллионов рублей. Однако еще девять лет назад она о таком даже не могла и мечтать. После окончания института будущая телеведущая получала всего 14 тысяч в месяц. Суммы едва хватало на оплату жилья, которое она снимала вместе с подругой, и еду.

«Мне 22 года. Я выпускница Киевского национального университета культуры и искусств из поселка Котовского. Узнали меня?» подписала Тодоренко архивный кадр.

Будущая звезда «Орла и решки» росла в поселке, а потом переехала в небольшой городок. По словам Тодоренко, в 22 года остальной мир ей был доступен только через телевизор и дисплей телефона. Сейчас же, когда телеведущая практически объездила всю планету, она задумалась об эмиграции в Великобританию или США.

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фото тодоренко орел и решка
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