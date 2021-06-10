ФАН просит организаторов Евро-2020 в Петербурге вернуть Fan ID врачу из Краснодара

ФАН просит организаторов Евро-2020 в Санкт-Петербурге разобраться в непростой ситуации и устранить несправедливость по отношению к уважаемому человеку — врачу-реаниматологу из Краснодара с 23-летним стажем Павлу Лазебному, который, как мы предполагаем, стал жертвой недоразумения.

О своих злоключениях в попытке попасть на матчи Чемпионата Европы по футболу Павел ранее рассказал на своей странице в Instagram.

«Да, согласен, звучит как-то глупо, мол, кто это может не пустить на футбол 46-летнего дядьку с купленными за собственные деньги билетами, но факт остается фактом», — пишет Лазебный, рассказывая о коллизии, в которую он попал.

Еще года полтора назад, в «доковидную» эпоху, Павлу и его друзьям повезло купить билеты на несколько матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. После снижения из-за коронавирусных ограничений заполняемости стадионов на 50% краснодарцам еще раз повезло: они выиграли в лотерею право на посещение матчей в числе этих счастливчиков.

Prt Scr instagram.com / @babyowner

На этом везение не закончилось.

«Мы все подали заявки на получение так называемого Fan ID — паспорта болельщика @euro2020spb, без которого в нашей стране смотреть футбол такого уровня невозможно. И, вполне ожидаемо, так как Fan ID на предыдущие соревнования у нас были, все получили одобрение заявок. После чего я благополучно получил отпуск, купил билеты на самолет на всю семью, оплатил гостиницу и даже приобрел кучу билетов на культурную программу в Питере», — продолжил рассказ мужчина.

И именно в этот момент везение для Павла по непонятным причинам резко закончилось.

«Мне, добропорядочному гражданину РФ, врачу высшей категории, без приводов в полицию и состояний на учетах, не имеющему видимых разногласий с государством, было внезапно отказано в проходе на стадион!» — с недоумением и возмущением пишет он.

Причины отказа выяснить так и не удалось.

«Ответ бездушной системы на мою сотню жалоб и писем один: «Согласно правилам (приказ 506), органы безопасности вправе отказать в выдаче Fan ID без объяснения причин», — поделился Павел Лазебный своей бедой, попросив о помощи.

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Редакция ФАН связалась с Павлом, он подтвердил, что не имеет представления о причинах, из-за что неожиданно впал в немилость у организаторов Евро-2020, а в качестве доказательства своих слов прислал скрины писем сначала с одобрением на получение Fan ID от 31 мая, а потом с отказом, датированным 7 июня.

Мы обратились с службу поддержки Евро-2020 и от имени нашего издания попросили разобраться в ситуации, отменив немотивированный отказ и благополучно разрешив это недоразумение (а у нас есть основания считать, что это именно недоразумение). Такое решение, на наш взгляд, восстановит справедливость по отношению к достойному человеку, уважаемому врачу.

О результатах наших усилий мы сообщим читателям.

Комментарий Павла Лазебного на сайте ФАН будет в ближайшее время. На момент написания этого материала реаниматолог находился в операционной и пообещал связаться с нами позже.