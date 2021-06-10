Замглавы МИД РФ Титов оценил антироссийские заявления властей Швеции

Москва, 10 июня. Антироссийские заявления властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

Заместитель министра провел консультации со своим шведским коллегой Робертом Рюдбергом. Владимир Титов донес до дипломата, что выпады Швеции в отношении Москвы не способствуют формированию доверительной атмосферы на Севере Европы.

Стороны также затронули международные темы, включая украинский вопрос, отношения России и Евросоюза, а также урегулирование обстановки на Ближнем Востоке, сказано в сообщении МИД РФ.

Швеция также не планирует высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом заявила глава МИД страны Анн Линде.