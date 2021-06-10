Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 12:56
12:54
Происшествия
В Краснодарском крае неизвестные взорвали банкомат
12:54
Происшествия
Пассажирский автобус сгорел дотла на улице Савушкина в Петербурге
12:54
Политика
В Германии исключили возможное обсуждение «Северного потока — 2» на саммите G7
12:52
Общество
Опубликован трейлер сериала Apple TV+ о пришельцах «Вторжение»
12:52
Происшествия
Хованскому предъявили обвинения в оправдании терроризма
12:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал современных звезд «дешевыми подделками»
12:49
Происшествия
Жители Краснодара рассказали о ночной стрельбе на улице Героя Сарабеева
12:48
Происшествия
Суд отказал Навальному в удовлетворении иска против владимирской ИК-3
12:47
Армия
Силы НАТО планируют увеличить военную активность в Арктическом регионе
12:46
Происшествия
Сочинский школьник провалился в канализационный люк и сломал бедро
Все новости

Замглавы МИД РФ Титов оценил антироссийские заявления властей Швеции

Политика
Замглавы МИД РФ Титов оценил антироссийские заявления властей Швеции
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 10 июня. Антироссийские заявления властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

Заместитель министра провел консультации со своим шведским коллегой Робертом Рюдбергом. Владимир Титов донес до дипломата, что выпады Швеции в отношении Москвы не способствуют формированию доверительной атмосферы на Севере Европы.

Стороны также затронули международные темы, включая украинский вопрос, отношения России и Евросоюза, а также урегулирование обстановки на Ближнем Востоке, сказано в сообщении МИД РФ.

Швеция также не планирует высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом заявила глава МИД страны Анн Линде.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Замглавы МИД РФ Титов оценил антироссийские заявления властей Швеции
мид швеция титов
Комментировать
Эксклюзив
Баранец назвал четыре шага России в ответ на вступление Украины в НАТО
Баранец назвал четыре шага России в ответ на вступление Украины в НАТО
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165927 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 106453 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 91271 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 78664 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74709 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru