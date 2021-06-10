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Сын портретиста Шилова опроверг сообщение о госпитализации отца с коронавирусом

Общество
Сын портретиста Шилова опроверг сообщение о госпитализации отца с коронавирусом
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 10 июня. Сын известного портретиста и владельца галереи Александра Шилов прокомментировал ФАН сообщения о госпитализации художника с COVID-19 в Москве.

Александр Шилов — младший сейчас находится в другом городе и о попадании отца в больницу ничего не слышал. По словам сына портретиста, когда он в последний раз общался с художником, у него все было нормально, однако разговаривали они «давненько».

О госпитализации 77-летнего хозяина галереи с коронавирусом сообщил Telegram-канал Mash 10 июня. Отмечалось, что художник пытался вылечиться самостоятельно, но через несколько дней его состояние ухудшилось. Позже сам Шилов в беседе с ФАН назвал враньем новость о его госпитализации с коронавирусом.

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шилов госпитализация художник коронавирус
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