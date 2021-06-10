Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане. События дня

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане
Министерство обороны РФ сообщило о старте оперативного учения в центральной части Тихоокеанского флота с привлечением до 20 надводных боевых кораблей и подлодок. Также будет задействовано около 20 летательных аппаратов. Отмечается, что это крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане. Основной задачей учений является проверка управления разносоставной группировкой на удалении от военных баз (порядка 4000 км). Моряки будут искать и отслеживать субмарины и надводные корабли условного противника.
Путин оценил ситуацию в российской экономике
kremlin.ru / Администрация президента России
Все последствия пандемии COVID-19 еще не удалось преодолеть, но экономика восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
«К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба еще с этой болезнью продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — сказал Путин в начале встречи.
Глава государства попросил министра оценить нынешнюю ситуацию в российской промышленности.
Эстония ввела электронные COVID-сертификаты
Global Look Press / Thiago Prudencio / Keystone Press Agency
Общеевропейские электронные COVID-сертификаты с четверга вводятся в действие в Эстонии. Защищенные от подделки удостоверения позволят свободнее перемещаться в пределах ЕС после того, как с 1 июля заработает в полном объеме система их взаимного признания. В министерстве социальных дел отметили, что COVID-сертификат не является паспортом или проездным документом, а его наличие не является обязательным условием пересечения границы. В то же время он поможет обеспечить освобождение от действующих в стране ограничений, в том числе самоизоляции.
В Москве 10-13 июня ограничат движение из-за соревнований по велоспорту
pixabay.com / PD
Движение транспорта будет ограничено в столице с 10 по 13 июня в связи с проведением международных соревнований по велоспорту «Пять колец Москвы», сообщили в столичном управлении ГИБДД. Движение транспорта будет ограничено: 10 июня с 9:30 до 14:00, а 11, 12 и 13 июня с 11:00 до 16:00. В Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Также движение ограничат в Петербурге в связи со съемками художественных фильмов «В раю мест нет» и «Фитин». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00 11 и 12 июня.