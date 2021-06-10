Россиянам объяснили, как будет происходить бесплатная газификация

Москва, 10 июня. Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович рассказал в беседе с журналистами о деталях бесплатной газификации населения.

Российское правительство поручило до 2023 года газифицировать дома в ряде сел, поселков и городов страны. Речь идет о тех населенных пунктах, где домовладельцы не могут обеспечить отвод к своему участку, уточняет специалист.

«Кто-то должен компенсировать расходы газовщикам», — добавил собеседник «АиФ».

Он рассказал, что газовщики будут оплачивать прокладку трубы до границы участка, где стоит дом, либо до границы садового товарищества. Последующие расходы, по словам Митраховича, будут возмещать потребители.

В период с 2021 по 2022 годы в Российской Федерации должны подключить к газу около двух миллионов домовладений, о чем стало известно из заявления зампредседателя кабмина Александра Новака.