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Россия вложит несколько миллиардов рублей в строительство арктической авиабазы

Армия
Россия вложит несколько миллиардов рублей в строительство арктической авиабазы
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Москва, 10 июня. Москва намерена продолжать строительство самой северной авиабазы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. На эту цель будет потрачено еще несколько миллиардов рублей.

Согласно имеющейся информации, дополнительные работы помогут расширить арктический аэродром. Россия намерена размещать на этой авиабазе истребители-бомбардировщики Су-34 и принимать стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

В общей сложности строительство полноценной военной авиабазы в арктических условиях обойдется в 9 миллиардов рублей, что сделает ее одним из самых дорогих оборонных объектов. Однако в мае начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота РФ генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что обновление и расширение аэродромов в Арктике необходимо для контроля воздушного пространства в районе Северного морского пути.

Ранее журналисты составили список самого мощного и эффективного российского вооружения, призванного отстаивать интересы страны в Арктическом регионе. В основном, в него вошла техника, специально модифицированная под северный климат.

Помимо этого, РФ продолжает проводить учения для обеспечения безопасности своих границ на этом направлении и в регионе в целом. Как передает «Царьград», осенью 2021 года будут проведены стратегические учения подразделений Северного флота для обеспечения защиты Севморпути.

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Все новости / Армия / Россия вложит несколько миллиардов рублей в строительство арктической авиабазы
россия арктика авиабаза
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