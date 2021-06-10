Медик рассказал о внешнем виде Примадонны без «уколов красоты»

Москва, 10 июня. Знаменитости пользуются пластической хирургией, чтобы даже в зрелом возрасте выглядеть молодо. Врач рассказала, к каким операциям прибегали певицы Алла Пугачева и София Ротару.

Внешний вид знаменитостей Аллы Пугачевой и Софии Ротару проанализировала врач-дерматовенеролог Валентина Жук. Медик рассказала, как могли бы выглядеть женщины, если бы никогда не обращались к пластическим хирургам.

Дизайнеры же на основе слов специалиста составили фоторобот и «состарили» снимки молодых звезд, показав, как происходило бы их естественное увядание.

Жук рассказала, что Пугачева могла неоднократно делать круговую подтяжку лица, а ее знаменитая пышная шевелюра — попытка скрыть оставшиеся шрамы.

«Достижения современной косметологии позволяют обновить лицо, при этом сохранив его естественность. Это видно по тому, как выглядит примадонна в последнее время», — рассказала врач.

Она добавила, что Пугачева, скорее всего, делала операцию на веке и многочисленные «уколы красоты».

Ротару также, по словам медика, не обошлась без круговой подтяжки, также она делала операцию по увеличению груди.

«Стоит обратить внимание на то, что артистке проводился лифтинг лба, нижней части лица», — подчеркнула эксперт.

Если бы знаменитости не прибегали к услугам врачей, то их лица выглядели бы более обрюзгшими и морщинистыми, заключила медик.

ФАН сообщал, что новый образ Аллы Пугачевой без балахонов и мешковатой одежды восхитил ее фанатов.