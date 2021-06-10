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Материалы дела о пропаганде наркотиков в шоу Дудя поступили в суд Москвы

Общество
Материалы дела о пропаганде наркотиков в шоу Дудя поступили в суд Москвы
instagram.com  /  @yurydud

Москва, 10 июня. Материалы административного дела о пропаганде наркотиков в эфире YouTube-шоу Юрия Дудя поступили в столичный суд, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Дело о пропаганде запрещенных веществ в интернете передали в Зюзинский районный суд Москвы. Разбирательство было инициировано в апреле Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве по запросу Лиги безопасного интернета. Позднее официальная экспертиза подтвердила факт пропаганды наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и рэпером Алишером Моргенштерном.

В начале июня стало известно, что скандального уфимского музыканта Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах. Заседание Зюзинского районного суда проходило без сотрудников СМИ. Адвокат артиста заявил, что он недоволен решением суда и намерен его обжаловать.

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наркотики шоу юрий дудь
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