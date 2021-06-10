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Участвующей в спектакле МХАТа Ольге Бузовой предложили сыграть роль дерева

Шоу-бизнес
Участвующей в спектакле МХАТа Ольге Бузовой предложили сыграть роль дерева
Pr Scr instagram.com  /  @buzova86

Москва, 10 июня. Блогер Александр Дубак оценил таланты певицы и телеведущей Ольги Бузовой, задействованной в постановке МХАТ имени Горького, и предложил ей сыграть роль дерева.

Участие звезды «Дома-2» в спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем о молодом Иосифе Сталине, вызвало возмущение публики и артистов. По мнению Дубака, исполнительница хита «Мало половин» опозорится на всю страну, а заодно «прихватит с собой» труппу и имя МХАТа.

«Одно дело, если бы она играла роль какого-нибудь дерева, которое пищит и поет на заднем плане», — отметил блогер.

Дубак добавил, что в этой ситуации дело даже не в самой Бузовой, а в недостаточной подготовке к спектаклю. По его словам, мало кто сможет достойно выступить на сцене с профессиональными актерами после шести репетиций. В беседе с порталом «Дни.ру» блогер предположил, что роль помощника главного героя в исполнении певицы повергнет зрителей в шок и вряд ли вызовет уместные эмоции в постановке про советского вождя.

Ольга Бузова уже ответила критикам, возмущенным ее участием в спектакле МХАТа. Экс-ведущая «Дома-2» напомнила, что уже играла в нескольких театральных постановках.

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бузова звезды мхат
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