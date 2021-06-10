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Эксперт объяснил нежелание России связываться с Украиной

Политика
Эксперт объяснил нежелание России связываться с Украиной
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 10 июня. Историческая цель народа Украины найти себе хозяина или стать им, а потом угнетать других, заявил западноукраинский политтехнолог Михаил Шпир.

По словам специалиста, в традициях и менталитете русского народа также есть «много странных вещей», однако основная цель заключены том, чтобы общими усилиями трансформировать территорию таким образом, чтобы всем жилось хорошо.

Он отметил, что архетипическая цель украинского народа заключалась еще до начала Евромайдана в том, чтобы покинуть страну и уехать на заработки в Москву. После чего многие намеревались конвертировать российскую валюту в гривны и приобрести недвижимость в новостройке, также в планах у многих первостепенной задачей стояла покупка транспорта, что позволило бы чувствовать себя на родине хозяевами жизни.

«Вот это и есть украинство. Его не нужно трогать. Пусть развиваются как хотят. Мне кажется, что Владимир Путин это понимает, поэтому и перестали трогать Украину. Мол, ОК, вы хотите вернуться в 19 век, в «Садок вишневый коло хаты» — прекрасно. А мы будем строить что-то другое», — отметил Шпир.

Политтехнолог такое добавил, что украинцы скорее всего мечтают попасть под внешнее управление Соединенных Штатов Америки, чтобы американское правительство принимало за них решения и разрешала конфликтные ситуации. При этому у США такой цели нет, поскольку большинство жителей Запада и американские власти, воспринимают Украину, как очередную колонию. Лидеру России Владимиру Путина такая антироссийская обуза тоже не нужна и вероятнее всего, украинские граждане останутся жить в прошлом веке.

Ранее ФАН сообщил, что американский президент Джозеф Байден не стремится к конфликту и войне с Россией. При этом, по словам главы Белого дома, Вашингтон намерен решительно отвечать на те шаги Москвы, которые посчитает недружественными.

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