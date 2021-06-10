Сочинцы несут цветы к месту расстрела судебных приставов

Сочи, 10 июня. Местные жители организовали стихийный памятник жертвам стрельбы на улице Просвещения. С самого утра горожане несут цветы к месту трагической гибели двух судебных приставов.

Одними из первых на стихийном месте памяти и скорби сегодня побывали жители Адлера — жильцы соседних домов, представители армянской диаспоры города Сочи, местные депутаты и общественные деятели.

Память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ФССП почтили минутой молчания. Как сообщает наш корреспондент, священник Армянской апостольской церкви отслужил панихиду.

Трагедия произошла 9 июня около одного из домов по улице Просвещения в Адлере. Местный житель открыл стрельбу по приставам, которые прибыли на адрес с постановлением суда о сносе «самостроя». В результате инцидента погибли два сотрудника ГУ ФССП по Краснодарскому краю.