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УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины политические надписи

Политика
УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины политические надписи
Uefa.com  /  UEFA

Ньон, 10 июня. Представители УЕФА потребовали от Украины убрать с формы сборной на Евро-2020 политические надписи.

Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе УЕФА. В заявлении представителей организации сказано, что сочетание лозунгов на форме сборной Украины считается политическим по своей природе. Поэтому слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален перед участием в чемпионате.

В МИД России также отреагировали на форму украинской сборной. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, футболистам пошили шокирующую форму.

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Все новости / Политика / УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины политические надписи
украина уефа форма
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