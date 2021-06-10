УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины политические надписи

Ньон, 10 июня. Представители УЕФА потребовали от Украины убрать с формы сборной на Евро-2020 политические надписи.

Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе УЕФА. В заявлении представителей организации сказано, что сочетание лозунгов на форме сборной Украины считается политическим по своей природе. Поэтому слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален перед участием в чемпионате.

В МИД России также отреагировали на форму украинской сборной. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, футболистам пошили шокирующую форму.