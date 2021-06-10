Испанская бригада арбитров обслужит первый матч сборной России на Евро-2020

Санкт-Петербург, 10 июня. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала имена судей, которые обслужат матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

Бригада Матео Лаоса будет работать на матче группового этапа 16-го чемпионата Европы между сборными Бельгии и России. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба УЕФА. Помогать Лаосу будут ассистенты Пау Себриан и Роберто Дель Паломар.

Матч сборных Бельгии и России пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 22 часа по московскому времени. На матч будут допущены до 34 тысяч зрителей.

Ранее Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев покинули расположение сборной России перед Евро-2020. Игроки не примут участие в турнире, который начнется 11 июня.