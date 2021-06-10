Приставы Энгельса принудительно госпитализировали мужчину с туберкулезом

Энгельс, 10 июня. Судебные приставы принудительно госпитализировали мужчину, имеющего открытую форму туберкулеза. Местный житель вел асоциальный образ жизни и скрывался от приставов, не желая лечиться. Теперь мужчина пройдет двухлетний курс лечения.

«Из-за коронавируса мы стали немного забывать, что в мире существует множество других опасных болезней, в число которых входит и туберкулез. Больные, имеющие открытую форму заболевания, могут за один день заразить несколько человек. Поэтому принудительное лечение граждан, отказывающихся идти в больницу — единственный выход, если мы заботимся о безопасности населения», — рассказала корреспонденту ФАН врач Алена Кириллова.