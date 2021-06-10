Осташко оценил решение Мосгорсуда признать ФБК Навального экстремистской организацией

Решение Мосгорсуда относительно структур Навального и признание их экстремистскими было абсолютно ожидаемым и полностью законным. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, политолог Руслан Осташко. По его словам, сторонники осужденного блогера обязательно попытаются обжаловать решение, но шансов изменить приговор у них практически нет.

«Обжаловать приговор они, конечно, попытаются, но с абсолютно нулевыми шансами. Они сейчас без лидеров, разделены внутри как идеологически, так и материально: рядовые сотрудники остались без заработка, а условный Волков шикует за границей. По сути, сейчас идет предсмертная агония той экстремистской швали, которую олицетворял собой Навальный», — заявил Осташко.

Напомним, 9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и движения «Штабы Навального»3 (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями.

«Для государства и общества сейчас одной из задач должна стать борьба за умы той части навальнистов, которые поддерживали их на основе ложных фактов и агрессивного внушения. Нам всем нужно подробно и скрупулезно разбирать ложь и манипуляционные технологии иностранных агентов в нашей стране. Сейчас, особенно в преддверии выборов, это крайне важная задача», — обратил внимание журналист.

Новостное агентство «Харьков». /

Руслан Осташко также добавил, что стране нужны и правильная оппозиция, и здравая критика власти, но тот пример, который показали Навальный и его сторонники, должен стать для страны отрицательным.

«Когда под видом оппозиции твою страну поливают г...ном много лет подряд, то это не оппозиция — это работа против страны и ее народа. Всем нужно сделать правильные выводы», — заключил Осташко.

Ранее на решение Мосгорсуда относительно структур Навального отреагировал политолог и блогер Вадим Манукян. Он считает, что решение Мосгорсуда обоснованное и своевременное, так как позволяет очистить политическое поле России от деструктивных сил.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга