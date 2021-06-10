Автоэксперт рассказал, как уроки ПДД в школах изменят ситуацию на дорогах

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с корреспондентом ФАН оценил предложение Государственной думы вернуть уроки ПДД и вождения в школы так, как это было распространено в Советском Союзе.

Парламентарии рассказали, что такое нововведение может повысить безопасность на дорогах, а также улучшить качество вождения автомобилей в России.

«Мы от Всероссийского общества автомобилистов об этом говорили уже давно. Мы предлагали и министерству образования, и другим структурам сделать изучение правил дорожного движения в рамках, например, ОБЖ обязательным для школьников. На мой взгляд, это очень хорошая инициатива, но, к сожалению, забытая», — рассказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Валерий Солдунов подчеркнул, что бед на дорогах будет меньше, если дети с раннего возраста начнут изучать правила дорожного движения.

«Факультативно понятно, что вряд ли ребенок сам сядет и станет изучать ПДД, а вот в игровой форме будет. Мы давно это делаем от Всероссийского общества автомобилистов: устанавливаем на площадках детских садов системы «Маленький пешеход», также у нас проводится чемпионат среди юношей по автомногоборью каждый год. Это малая часть того, что мы охватываем. Мы не можем охватить всех», — заявил эксперт.

Он уверен: если ПДД будут преподавать в школах как обязательный предмет изучения, тогда это поможет обезопасить жизни не только детей, но и окружающих.

«Теоретическую часть обязательно нужно внедрять в школах, а что касается практической — то у нас на базе создаются детско-юношеские автомобильные школы, которые помогают получать навыки вождения. Если инициатива будет развиваться, то мы готовы участвовать и делиться опытом со всеми регионами России», — добавил Солдунов.

Ранее стало известно, что водители в России начали чаще превышать скорость дорожного движения в зимнее время. Исследование на эту тему провели аналитики Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.