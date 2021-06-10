Наличие приезжих из стран ближнего зарубежья, а именно, из Средней Азии, давно стало привычным для населенных пунктов в России. Не только в городах, но и в поселках, деревнях несложно встретить выходцев из мусульманских республик бывшего СССР. Часть из них давно живет в России, прекрасно общается с коренным населением, имеет постоянную работу, ведет бизнес.

Для кого-то посещение России — прежде всего возможность кратковременного заработка. ФАН попытался разобраться, как себя чувствуют ассимилированные выходцы из Средней Азии и категория трудовых мигрантов в средней полосе страны. В беседах они подчеркивают важность взаимоуважения представителей разных культур.

Россия — многонациональная держава, объединяющая людей самых различных вероисповеданий. Для тех, кто приехал сюда и имеет гражданство других государств, такая основа российского конституционного строя не менее значима.

фото из личного архива Анвара Мирзаева /

«Многонациональная страна сильна тем, что мы имеем общность и уважение друг к другу. Например, когда я приезжаю в Россию, мои друзья-россияне радуются моему появлению, рады, что я прихожу в их дом, радуются, что попробуют приготовленные мной национальные блюда», — рассказал ФАН предприниматель из Самарканда (Узбекистан) Анвар Мирзаев.

Учеба и работа в России, круг друзей и знакомых из числа местных жителей. Эти аспекты позволяют не испытывать каких-либо неудобств или проблем, связанных с национальным признаком.

«Если нет мечети, то есть специальные дома молитв. Например, в Тульской области они во многих городах существуют. Это согласованные места, там проходят молитвы. Стремимся к тому, чтобы все было в рамках закона, не было посторонних, провокаторов», — рассказал ФАН руководитель Тульской областной правозащитной организации «Азиатское содружество» Мухаммади Алимурадов.

Аналогична ситуация и с питанием. Недостатка в привычной на родине еде никто не испытывает.

«Есть кафе, столовые, где можно попробовать национальную пищу. Самса, манты, все это доступно», — продолжает рассказ Мухаммади Хуррамович.

Кухня с национальным колоритом пользуется спросом и у местных жителей. Вряд ли кого-то может удивить итальянская, испанская или мексиканская еда. Среднеазиатская ничем не хуже. Зачастую, наоборот, даже более доступна. Бывает, доходит до анекдотичных ситуаций, когда за слова приветствия или благодарности, сказанные, к примеру, по-узбекски, можно получить небольшую скидку от торговца-узбека. Взаимопроникновение культур выражается и в этом.

Особо острый вопрос — категория трудовых мигрантов. Они сейчас «под ударом» после предложения об их замещении осужденными, которые могли бы выполнять аналогичную работу. Их поведение во время молитвы, на работе или в общественном месте под особым контролем.

«Мы отдельно стараемся объяснить модель поведения, поясняем, что они здесь на время. У нас существует Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев. Зарегистрированная организация. Еженедельно проводим селекторные совещания, мониторим ситуацию во всех регионах, знаем, как живут люди», — рассказывает ФАН о важном элементе российско-узбекских отношений Мухаммади Алимурадов.

Представители среднеазиатских государств отмечают понимание необходимости жить по законам той страны, в которую приехали. Вместе с тем, никто не отрицает факта, что соблюдение всех требований и следование общепринятой модели поведения зависит от каждого конкретного человека.