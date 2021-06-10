Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 12:55
12:52
Общество
Опубликован трейлер сериала Apple TV+ о пришельцах «Вторжение»
12:52
Происшествия
Хованскому предъявили обвинения в оправдании терроризма
12:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал современных звезд «дешевыми подделками»
12:50
Происшествия
Пассажирский автобус сгорел дотла на улице Савушкина в Петербурге
12:49
Политика
В Германии исключили возможное обсуждение «Северного потока — 2» на саммите G7
12:49
Происшествия
Жители Краснодара рассказали о ночной стрельбе на улице Героя Сарабеева
12:48
Происшествия
Суд отказал Навальному в удовлетворении иска против владимирской ИК-3
12:47
Армия
Силы НАТО планируют увеличить военную активность в Арктическом регионе
12:46
Происшествия
Сочинский школьник провалился в канализационный люк и сломал бедро
12:45
Экономика
ЕС выкупит у Армении право на бренд «коньяк» за 3 млн евро
Все новости

Как живется выходцам из республик бывшего СССР в средней полосе России

  /   Обновлено: 10 июня 2021 12:24
Общество
Как живется выходцам из республик бывшего СССР в средней полосе России
Федеральное агентство новостей  / 

Наличие приезжих из стран ближнего зарубежья, а именно, из Средней Азии, давно стало привычным для населенных пунктов в России. Не только в городах, но и в поселках, деревнях несложно встретить выходцев из мусульманских республик бывшего СССР. Часть из них давно живет в России, прекрасно общается с коренным населением, имеет постоянную работу, ведет бизнес.

Для кого-то посещение России — прежде всего возможность кратковременного заработка. ФАН попытался разобраться, как себя чувствуют ассимилированные выходцы из Средней Азии и категория трудовых мигрантов в средней полосе страны. В беседах они подчеркивают важность взаимоуважения представителей разных культур.

Россия — многонациональная держава, объединяющая людей самых различных вероисповеданий. Для тех, кто приехал сюда и имеет гражданство других государств, такая основа российского конституционного строя не менее значима.

ФАН выяснил, как живут в средней полосе России выходцы из Средней Азии
фото из личного архива Анвара Мирзаева  / 

«Многонациональная страна сильна тем, что мы имеем общность и уважение друг к другу. Например, когда я приезжаю в Россию, мои друзья-россияне радуются моему появлению, рады, что я прихожу в их дом, радуются, что попробуют приготовленные мной национальные блюда», — рассказал ФАН предприниматель из Самарканда (Узбекистан) Анвар Мирзаев.

Учеба и работа в России, круг друзей и знакомых из числа местных жителей. Эти аспекты позволяют не испытывать каких-либо неудобств или проблем, связанных с национальным признаком.

«Если нет мечети, то есть специальные дома молитв. Например, в Тульской области они во многих городах существуют. Это согласованные места, там проходят молитвы. Стремимся к тому, чтобы все было в рамках закона, не было посторонних, провокаторов», — рассказал ФАН руководитель Тульской областной правозащитной организации «Азиатское содружество» Мухаммади Алимурадов.

Аналогична ситуация и с питанием. Недостатка в привычной на родине еде никто не испытывает.

«Есть кафе, столовые, где можно попробовать национальную пищу. Самса, манты, все это доступно», — продолжает рассказ  Мухаммади Хуррамович.

Кухня с национальным колоритом пользуется спросом и у местных жителей. Вряд ли кого-то может удивить итальянская, испанская или мексиканская еда. Среднеазиатская ничем не хуже. Зачастую, наоборот, даже более доступна. Бывает, доходит до анекдотичных ситуаций, когда за слова приветствия или благодарности, сказанные, к примеру, по-узбекски, можно получить небольшую скидку от торговца-узбека. Взаимопроникновение культур выражается и в этом.

Особо острый вопрос — категория трудовых мигрантов. Они сейчас «под ударом» после предложения об их замещении осужденными, которые могли бы выполнять аналогичную работу. Их поведение во время молитвы, на работе или в общественном месте под особым контролем.

«Мы отдельно стараемся объяснить модель поведения, поясняем, что они здесь на время. У нас существует Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев. Зарегистрированная организация. Еженедельно проводим селекторные совещания, мониторим ситуацию во всех регионах, знаем, как живут люди», — рассказывает ФАН о важном элементе российско-узбекских отношений Мухаммади Алимурадов.

Представители среднеазиатских государств отмечают понимание необходимости жить по законам той страны, в которую приехали. Вместе с тем, никто не отрицает факта, что соблюдение всех требований и следование общепринятой модели поведения зависит от каждого конкретного человека.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Как живется выходцам из республик бывшего СССР в средней полосе России
россия тульская область мусульмане средняя азия
Комментировать
Эксклюзив
Баранец назвал четыре шага России в ответ на вступление Украины в НАТО
Баранец назвал четыре шага России в ответ на вступление Украины в НАТО
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 165927 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 106453 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 91271 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 78664 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 74709 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Рейтинг@Mail.ru