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10 июня 11:28
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Европейцы назвали политическую систему США сломанной

Политика
Европейцы назвали политическую систему США сломанной
pixabay.com

Нью-Йорк, 10 июня. Европейцы считают сотрудничество с США необходимым лишь в стратегических целях. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на результаты опроса.

Компании Datapraxis и YouGov провели исследование в двенадцати странах Евросоюза (ЕС). Инициатива поступила от Европейского совета по международным отношениям.

По данным опроса, только один из пяти опрошенных считает, что Вашингтон разделяет с ЕС общие ценности. Остальные респонденты придерживаются другой точки зрения. Они уверены, что сотрудничество с США является необходимостью.

В Bloomberg также отметили, что опрошенные граждане из Франции, Германии и Испании негативно высказались об американской политической системе. Респонденты считают ее «сломанной».

Ранее британские СМИ рассказали о недовольстве Евросоюза политикой президента США Джозефа Байдена. Некоторые страны содружества имеют претензии к американскому лидеру.

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сша евросоюз байден
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