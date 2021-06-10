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10 июня 11:28
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Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества

Происшествия
Силовики провели обыски по делу экс-главы свердловского министерства имущества
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Екатеринбург, 10 июня. Правоохранители предъявили обвинение в коррупции бывшему руководителю МУГИСО. В рамках следствия силовики провели обыски по 11 адресам.

Основной фигурант и его бывший заместитель сейчас находятся за пределами Екатеринбурга. Следствие допускает, что бывшие чиновники могут сбежать от правосудия.

Экс-министр и двое его заместителей были задержаны еще несколько лет назад. Их подозревали в растрате 55 миллионов рублей и взяточничестве на 31,5 миллиона рублей. Они занимались покупкой земельных участков для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Недвижимость приобреталась по завышенной цене. Изначально чиновники были отправлены в СИЗО, но затем мера пресечения была смягчена.

В Якутии правоохранители задержали замглавы регионального министерства сельского хозяйства. Он подозревается в крупной взятке и злоупотреблении полномочиями, сообщал сайт 360tv.ru.

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