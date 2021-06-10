Пропавшего во время отдыха на озере мужчину ищут в Новокузнецке

Кемерово, 10 июня. Водолазы разыскивают мужчину, который исчез на озере. Инцидент произошел накануне вечером в Орджоникидзевском районе.

По предварительным данным, пьяная компания устроила пикник на Голубых озерах. Другие отдыхающие несколько раз сделали им замечание. После этого мужчины пошли нырять, и один из них не выплыл на поверхность. Водолазы вели поиски пропавшего всю ночь и до сих пор не нашли гражданина. В настоящее время поисково-спасательная операция на водоеме продолжается

Накануне в реке Пахре утонули двое жителей Подольска. Установлено, что мужчины перед смертью распивали алкоголь на берегу с компанией из пяти человек. В итоге друзья даже не заметили исчезновение товарищей, сообщало РИАМО.